Акции: МТС предлагает бесплатную связь при подключении на тарифы Smart

MForum.ru
29.11.2017,
Компания МТС запускает к Новому году рекламную акцию - при подключении на тарифы Smart абонентам обещано 3 месяца бесплатной связи. Для этого им нужно будет подключиться к МТС до 15 января 2018 года и выполнить некоторые условия. Во-первых, участник акции должен обслуживаться на одном из акционных тарифов Smart в течение 9 месяцев с момента активации SIM-карты с акционным тарифом. Во-вторых, номер не должен подвергаться блокировке в этот период, а если он и будет заблокирован, то в сумме не более, чем на 30 суток за 9 месяцев обслуживания.
Запуск акции оператор поддержал рекламной компанией.
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и IT
+ +
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
18.11. [Краткие новости] Спутниковое ТВ: МТС сообщил о снижении цены на комплект спутникового ТВ / MForum.ru
01.11. [Новости компаний] Программы лояльности: МТС предлагает "откаты" за покупку популярных смартфонов / MForum.ru
06.09. [Новости компаний] Пресс-релизы: МТС готовится к выкупу собственных акций и АДА / MForum.ru
19.07. [Новости компаний] Пресс-релизы: VEON делает интернет удобным. Уже в Google Play и скоро в App Store! / MForum.ru
18.01. [Новости компаний] Ценные бумаги: МТС продолжает выкупать акции у Системы и миноритариев / MForum.ru
[Пресс-релиз]: Режиссер «Последнего богатыря» снял сказочную рекламу МТС к Новому году
29 ноября 2017 г., Москва, рф – пао «мтс» (nyse: mbt, moex: mtss), ведущий телекоммуникационный оператор в России, запустил федеральную рекламную кампанию в поддержку акционного предложения – бесплатной связи в течение трех месяцев при подключении на тарифы Smart. В рекламе Дмитрий Нагиев предстает в сказочных образах двенадцати месяцев из одноименной русской сказки. Сказочный ролик снял режиссер Дмитрий Дьяченко, известный по самому кассовому в истории русского кино фильму «Последний богатырь».
Новые абоненты МТС получат подарок к Новому году — возможность три месяца не платить абонентскую плату на своем тарифе. По-настоящему сказочное предложение обыграно с помощью персонажей из русской сказки Самуила Маршака «Двенадцать месяцев».
«Новый год в России – это время, когда особенно остро ощущаешь близость к традициям. Это пора народных гуляний, праздничного настроения, красочных костюмов и изобилия на столах. Мы решили, что щедрый подарок и сказочное настроение – это лучшее, что мы можем подарить нашим клиентам», – говорит директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Наталия Глаголева.
По сценарию ролика между братьями-месяцами разгорается жаркий спор по поводу щепетильного денежного вопроса. В роли каждого из колоритных месяцев выступил Дмитрий Нагиев, которому на этот раз как никогда пригодился его комедийный талант, знакомый зрителю еще со времен программы «Осторожно, модерн!».
По традиции, принятой в русских фильмах-сказках, ролик начинается с музыкального отрывка из телепередачи «В гостях у сказки». Основное действие сопровождает мелодия из русской народной песни «Светит месяц, светит ясный».
Кинохудожники тщательно продумали интерьер горницы, выполненный в традиционном стиле купеческого терема, и образ каждого из месяцев. Костюмы кропотливо собирались в течение двух недель по киностудиям и частным коллекциям, часть из них была пошита специально для ролика.
Новые пользователи смогут три месяца не платить абонентскую плату на нескольких тарифах линейки Smart. Для этого им нужно будет подключиться к МТС до 15 января 2018 года и выполнить условия
Команда: МТС Наталия Глаголева Мария Яковлева Ксения Сергачева Екатерина Красина
BBDO Андрей Иванов – creative director Рома Лыч – senior art-director Дима Николаев – senior copywriter Ирина Каневская – senior producer Настя Прямилова – client service director Луиза Васютина – account director Настя Великанова – senior account manager Дмитрий Рубежов – music producer
Bazelevs: Дмитрий Дьяченко – режиссер-постановщик Ася Гусакова – второй режиссер Валерия Бабурина – продюсер Макс Жуков – оператор Наташа Пилат и Наташа Дзюбенко – художники по костюмам Маша Перова – художник по гриму Денис Куприн – художник-постановщик
29.11. [Новинки] Анонсы: 360 N6 Pro – смартфон с экраном 18:9 и Snapdragon 660 / MForum.ru
29.11. [Новинки] Анонсы: ZenFone Max Plus (M1) – середнячок с экраном 18:9 / MForum.ru
28.11. [Новинки] Анонсы: Honor V10 получил 5,99-дюймовый дисплей 18:9 и чипсет Kirin 970 / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A79 дебютирует с OLED-дисплеем 18: 9 и чипсетом MediaTek Helio P23 / MForum.ru
27.11. [Новинки] Слухи: Безрамочный TCL A5 (или Alcatel 5) замечен на китайской конференции / MForum.ru
24.11. [Новинки] Анонсы: Российская цена Xiaomi Mi Note – 34 990 рублей / MForum.ru
24.11. [Новинки] Анонсы: UHANS I8 с безграничным дисплеем и распознаванием лиц оценен в $129,99 / MForum.ru
23.11. [Новинки] Анонсы: 10,1-дюймовый планшет Lenovo Moto tab базируется на Snapdragon 625 / MForum.ru
23.11. [Новинки] Слухи: Загадочный Sony Xperia ZG Compact снова засветился в Geekbench / MForum.ru
23.11. [Новинки] Слухи: Panasonic представит ELUGA C с безграничным экраном / MForum.ru
22.11. [Новинки] Слухи: Появились данные о вероятных спецификациях и цене Xiaomi Mi 7 / MForum.ru
22.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 5A появился в светло-голубом варианте / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: Panasonic P91 оценен в 6490 индийских рупий / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: Планшеты Lenovo Tab 7 и Tab 7 Essential оценены в $100 и $80 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Geecoo G4 - бюджетный смартфон с металлическим корпусом / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Безрамочный OnePlus 5T представлен официально / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Официально представлен смартфон Vivo V7 с 24 Мп сэлфи-камерой / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Начат прием предварительных заказов на смарт-часы Nokia Steel HR / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Nomu T18 – смартфон-рация для любителей активного отдыха / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Компания Sony работает над первым смартфоном со сдвоенной камерой / MForum.ru