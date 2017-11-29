Акции: МТС предлагает бесплатную связь при подключении на тарифы Smart

[Пресс-релиз]: Режиссер «Последнего богатыря» снял сказочную рекламу МТС к Новому году

29 ноября 2017 г., Москва, рф – пао «мтс» (nyse: mbt, moex: mtss), ведущий телекоммуникационный оператор в России, запустил федеральную рекламную кампанию в поддержку акционного предложения – бесплатной связи в течение трех месяцев при подключении на тарифы Smart. В рекламе Дмитрий Нагиев предстает в сказочных образах двенадцати месяцев из одноименной русской сказки. Сказочный ролик снял режиссер Дмитрий Дьяченко, известный по самому кассовому в истории русского кино фильму «Последний богатырь».

Новые абоненты МТС получат подарок к Новому году — возможность три месяца не платить абонентскую плату на своем тарифе. По-настоящему сказочное предложение обыграно с помощью персонажей из русской сказки Самуила Маршака «Двенадцать месяцев».

«Новый год в России – это время, когда особенно остро ощущаешь близость к традициям. Это пора народных гуляний, праздничного настроения, красочных костюмов и изобилия на столах. Мы решили, что щедрый подарок и сказочное настроение – это лучшее, что мы можем подарить нашим клиентам», – говорит директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Наталия Глаголева.

По сценарию ролика между братьями-месяцами разгорается жаркий спор по поводу щепетильного денежного вопроса. В роли каждого из колоритных месяцев выступил Дмитрий Нагиев, которому на этот раз как никогда пригодился его комедийный талант, знакомый зрителю еще со времен программы «Осторожно, модерн!».

По традиции, принятой в русских фильмах-сказках, ролик начинается с музыкального отрывка из телепередачи «В гостях у сказки». Основное действие сопровождает мелодия из русской народной песни «Светит месяц, светит ясный».

Кинохудожники тщательно продумали интерьер горницы, выполненный в традиционном стиле купеческого терема, и образ каждого из месяцев. Костюмы кропотливо собирались в течение двух недель по киностудиям и частным коллекциям, часть из них была пошита специально для ролика.

Новые пользователи смогут три месяца не платить абонентскую плату на нескольких тарифах линейки Smart. Для этого им нужно будет подключиться к МТС до 15 января 2018 года и выполнить условия специальной акции .

Команда: МТС Наталия Глаголева Мария Яковлева Ксения Сергачева Екатерина Красина

BBDO Андрей Иванов – creative director Рома Лыч – senior art-director Дима Николаев – senior copywriter Ирина Каневская – senior producer Настя Прямилова – client service director Луиза Васютина – account director Настя Великанова – senior account manager Дмитрий Рубежов – music producer

Bazelevs: Дмитрий Дьяченко – режиссер-постановщик Ася Гусакова – второй режиссер Валерия Бабурина – продюсер Макс Жуков – оператор Наташа Пилат и Наташа Дзюбенко – художники по костюмам Маша Перова – художник по гриму Денис Куприн – художник-постановщик