Анонсы: Ulefone Power 3 с АКБ 6080 мАч представлен официально

MForum.ru
19.12.2017,
Китайская компания Ulefone официально представила смартфон Power 3, оснащенный аккумулятором емкостью 6080 мАч. Естественно, поддерживается быстрая зарядка, но без фантастических цифр. Зарядное устройство 5В/3А позволяет полностью зарядить АКБ Ulefone Power 3 за 2 часа.
Аппаратная платформа Ulefone Power 3 включает в себя 6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9, чипсет Mediatek Helio P23, 6 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и целых 4 камеры. На передней панели новинки размещена связка 13 и 5 Мп сенсоров, на задней – 21 и 5 Мп. Отдельно производитель отмечает новую систему распознавания лиц, использующую более 130 контрольных точек. Впрочем, в наличии и привычный сканер отпечатка пальца. На момент релиза Ulefone Power 3 будет работать под управлением Android 7.1 Nougat, но в дальнейшем ожидается обновление до 8.1 Oreo. Кроме того, Ulefone Power 3 привлекает внимание тонким корпусом. Цена пока не объявлена, продажи стартуют 25 декабря.
© Антон Печеровый,
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