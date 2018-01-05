RFID: Технологию RFID все чаще используют на автомобильных заводах

05.01.2018, MForum.ru

Тренд на кастомизацию автомобилей с каждым годом набирает силу. Автомобиль собирают под конкретного покупателя. Можно выбрать для своего будущего авто набор опций из обширного списка. Что выберешь, тем и снабдят авто в процессе сборки. Сейчас части автомобиля обычно помечены штрих-кодом, оптическое сканирование которого отнимает у сборщиков много времени.

Институт автоматизации производства Общества имени Фраунгофера (Институт Фраунгофера) решает задачу ускорения сборочных процессов на предприятиях автопрома за счет цифровизации. Одна из внедряемых технологий - это RFID. Тесты идут на фабрике Mercedes-Benz Vans, расположенной в городке Людвигсфельде под Берлином.

В рамках пилотного проекта радиочастотными метками снабжены боковые зеркала и сидения. В памяти метки содержится не только серийный номер устройства, но также и серийный номер автомобиля, на который данное зеркало должно быть установлено. Это позволяет сразу после установки очередной детали проводить автоматизированный дистанционный контроль - соответствует ли комплект изделий спецификации данного авто. В ближайших планах исследователей - расширить до 40 число видов комплектующих, снабженных RFID-метками.

Пока на Mercedes не спеша экспериментируют с радиочастотными метками, в Испании этот метод идентификации частей автомобиля уже внедрили на сборочном заводе VW Navarra Sick. На сборочной линии, где рождаются популярные Volkswagen Polo, применяют интеллектуальные RFID UHF метки для непрерывного мониторинга процесса сборки.

Перезаписываемая RFID-метка крепится на кузов будущего автомобиля, а затем ее содержание считывают и корректируют на каждом этапе сборки. Такой подход позволяет идентифицировать каждый конкретный автомобиль на протяжении всей его сборки - этого требует процесс кастомизации. Содержимое метки четко указывает, какая технологическая операция уже проведена и какая должна стать следующей. За счет такого подхода практически устранена возможность ошибки. Сложные производственные условия: высокие температуры и химические воздействия потребовали использовать метки повышенной надежности. Для считывания информации используют стационарные считыватели Sick RFU63x.

В числе передовых оказалось и производство в Беларуси, где начали собирать кроссоверы GeelyAtlas NL3 из китайских комплектующих. Еще на первых фазах сборки, как только сварены элементы моторного отсека и днища, на эту “личинку” автомобиля наносят радиочастотную метку с информацией, которая однозначно идентифицирует собираемый автомобиль. Метка считывается на всех последующих этапах сборки, чтобы точно знать, какие именно комплектующие должны быть установлены на данный автомобиль, и сравнивать, соответствует ли результат сборки спецификации. В памяти метки - не только серийный номер автомобиля, но также его цвет, тип коробки передач, объем двигателя.

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