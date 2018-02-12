Анонсы: Смартфоны ASUS Zenfone 5 будут представлены на MWC 2018

12.02.2018, MForum.ru

Компания ASUS официально сообщила, что 27 февраля в рамках MWC 2018 состоится анонс новых смартфонов семейства Zenfone. Судя по надписи «BackTo5» новое семейство будет называться Zenfone 5.

На текущий момент известно о трех аппаратах: Zenfone 5 Max, Zenfone 5 Lite и Zenfone 5. Впрочем, устройств может быть и больше. В прошлом году свет увидели не менее 8 смартфонов семейства Zenfone 4, а также не вошедшие в эту серию Zenfone AR, Zenfone Live и Zenfone Max Plus. Скорее всего, все новые аппараты Zenfone 5 будут оснащены экранами с соотношением сторон 18:9.

Причем, даже Zenfone 5 Lite сможет похвастаться экраном разрешением FullHD+. Кроме того, этот аппарат получит сдвоенные камеры спереди и сзади (2х20 Мп - фронтальная, 2х16 Мп - тыловая). Ожидаемая диагональ экрана 5,7…6,0 дюймов. Кроме того, рендеры новинки позволяют рассмотреть дактилоскопический сенсор на задней панели.