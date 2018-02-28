Анонсы: Zenfone 5z – флагман со Snapdragon 845 и 8 Гб ОЗУ

MForum.ru
28.02.2018,
Помимо массовых устройств в лице Zenfone 5 и Zenfone 5 Lite, компания Asus представила и флагманский смартфон Zenfone 5z. Новинка оснащена дисплеем с соотношением сторон 19:9 (6,2 дюйма, 2246х1080 точек) и построена на базе чипсета Snapdragon 845.
В части объемов оперативной и встроенной памяти Zenfone 5z будет доступен в трех вариантах: базовом 4+64 Гб, среднем 6+128 Гб и топовом 8+256 Гб. Причем, независимо от версии, встроенная память может быть расширена картами microSD.
. В остальном Zenfone 5z схож с Zenfone 5 – сдвоенная тыловая камера (12+8 Мп, f/1.8, PDAF, 1,4 мкм), 8 Мп фронтальная камера, аккумулятор емкость 3300 мАч с интеллектуальным энергосбережением и ОС Android Oreo с ZenUI. Выпускаться Zenfone 5z будет в цветах голубом Midnight Blue и серебристом Meteor Silver. Продажи новинки начнутся в июне, цена базовой версии – $459.
© Антон Печеровый,
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