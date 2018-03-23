RFID: RFID-технологию применили для учета контейнеров с радиоактивными отходами

23.03.2018, MForum.ru

RFID решение компании “АйТиПроект” обеспечивает контроль перемещения и хранения контейнеров с радиоактивными отходами в зоне временного хранения площадью 1700 кв.м на Андреевой губе в Кольском заливе. Основа решения - программная платформа ITProject RFID Server. На складе каждый контейнер, имеющий заводской номер, выступающий также идентификатором, размещается в своей ячейке, за которой также закреплен индивидуальный номер.

При поступлении на объект порожний контейнер маркируют RFID-меткой, в которую записывают его уникальный идентификатор. Также контейнер снабжают этикеткой со штрихкодом, дублирующим записываемую в RFID-метку информации.

Используется метка UHF RFID Omni-ID в корпусе из высокопрочного пластика с защитой по IP68.

Для удаленного считывания RFID-меток контейнеров на объекте установлены стационарные UHF RFID считыватели и антенны производства FEIG, контролирующие проход контейнеров через внешние ворота и проемы между внутренними зонами склада. Эти считыватели помещены в специальные металлические термобоксы, защищающие оборудование от влаги, пыли и минусовых температур.

Информация о местоположении контейнеров и заполнении складских ячеек выводится на монитор оператора с использованием сервиса визуального графического отображения, разработанного “АйТиПроект”.

Также применяется ручной RFID-считыватель Zebra Technologies и принтер этой компании для печати морозостойких этикеток со штрихкодами, которыми маркируются контейнеры.

Система запущена в промышленную эксплуатацию. Подробнее https://goo.gl/8D2EWU

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Варианты применения RFID

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