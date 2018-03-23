RFID: RFID-технологию применили для учета контейнеров с радиоактивными отходами

MForum.ru

RFID: RFID-технологию применили для учета контейнеров с радиоактивными отходами

23.03.2018, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

RFID решение компании “АйТиПроект” обеспечивает контроль перемещения и хранения контейнеров с радиоактивными отходами в зоне временного хранения площадью 1700 кв.м на Андреевой губе в Кольском заливе. Основа решения - программная платформа ITProject RFID Server. На складе каждый контейнер, имеющий заводской номер, выступающий также идентификатором, размещается в своей ячейке, за которой также закреплен индивидуальный номер.
При поступлении на объект порожний контейнер маркируют RFID-меткой, в которую записывают его уникальный идентификатор. Также контейнер снабжают этикеткой со штрихкодом, дублирующим записываемую в RFID-метку информации.

Используется метка UHF RFID Omni-ID в корпусе из высокопрочного пластика с защитой по IP68.
Для удаленного считывания RFID-меток контейнеров на объекте установлены стационарные UHF RFID считыватели и антенны производства FEIG, контролирующие проход контейнеров через внешние ворота и проемы между внутренними зонами склада. Эти считыватели помещены в специальные металлические термобоксы, защищающие оборудование от влаги, пыли и минусовых температур.

Информация о местоположении контейнеров и заполнении складских ячеек выводится на монитор оператора с использованием сервиса визуального графического отображения, разработанного “АйТиПроект”.

Также применяется ручной RFID-считыватель Zebra Technologies и принтер этой компании для печати морозостойких этикеток со штрихкодами, которыми маркируются контейнеры.

Система запущена в промышленную эксплуатацию. Подробнее https://goo.gl/8D2EWU

+

Варианты применения RFID

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный RFID

+ +

© MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

22.03. [Краткие новости] RFID: RFID-технологию испытали в аэропорту / MForum.ru

16.03. [Краткие новости] RFID: Можно ли заработать на RFID-браслетах? / MForum.ru

12.03. [Краткие новости] RFID: "Ригла" и ISBC создали кобренд-систему на RFID-брелоках AIRTAG® / MForum.ru

23.02. [Новости компаний] Считыватели RFID / MForum.ru

21.02. [Краткие новости] Участники рынка микроэлектроники России / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 81 ms, lookup=0 ms, find=81 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 11:43 ABloud Тема: RFID (30.01.2005)
Примеры использования RFID-технологию применили для учета контейнеров с радиоактивными отходами RFID решение компании “АйТиПроект” обеспечивает контроль перемещения и хранения контейнеров с ...
Вчера 21:13 ABloud Тема: Участники рынка микроэлектроники России (21.02.2018)
Совещание по развитию гражданской микроэлектроники провёл 20 марта президент РФ — с докладом о состоянии и перспективах этого рынка выступил генеральный директор зеленоградского НИИМЭ и глава совета ...
Вчера 11:31 ABloud Тема: Области применения и примеры использования технологии RFID (12.01.2018)
Пилотные проекты. Аэропорты. В Лондонском аэропорту Хитроу оценивают результаты трехмесячного эксперимента, в рамках которого испытывалось применение RFID-технологии Vero Solutions для отслеживания ...
21.03.2018 23:26 ABloud Тема: Микроэлектроника (21.02.2018)
В НПО "Микрон" завершены испытания библиотеки сложных фунциональных СВЧ компонентов, работающих на частотах до 3 ГГц. Кремниевые компоненты дешевле традиционно используемых арсенид-галлиевых, что ...
21.03.2018 19:00 алекс30alex Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 39 40 41 42 43)
ПОМОГИТЕ разблокировать билайн А105. 232Х-2АBGRU2 imei 860630022844016

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Nokia 6700 classic

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia X2

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S5830

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Nokia 6303i classic

Samsung GT-S5380 Wave Y

Samsung SGH-X210

Nokia X2 Dual SIM

Nokia 8800

Samsung GT-C3782 Evan

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 7610

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-B5722

Nokia E71

Motorola T190

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia 3110 classic

Nokia 6300

Nokia 6233

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Motorola E398

Nokia 3310

Samsung GT-S3600

Nokia 8800 Gold Arte

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

LG KF300

Nokia 1600

Nokia N8

Sony Ericsson K530i

Nokia 1280

Новые описания

Новости

23.03. [Новинки] Анонсы: Sharp Aquos S3 mini - смартфон с вырезом дисплея и AI / MForum.ru

23.03. [Новинки] Анонсы: Nubia V18 – металлический корпус и аккумулятор 4000 мАч / MForum.ru

23.03. [Новинки] Анонсы: OPPO A1 без дактилоскопического сенсора оценен в 1399 юаней ($220) / MForum.ru

22.03. [Новинки] Анонсы: Смартфон Vivo V9 получил экран с вырезом и 24 Мп камеру с AI / MForum.ru

21.03. [Новинки] Анонсы: Lenovo S5 получил сдвоенную камеру и алюминиевый корпус / MForum.ru

21.03. [Новинки] Анонсы: Meizu E3 представлен официально / MForum.ru

21.03. [Новинки]  Анонсы: Huawei Nova 3E (он же Huawei P20 Lite) – первый в мире смартфон с 24 Мп фронтальной камерой IMX578 / MForum.ru

20.03. [Новинки]  Анонсы: HTC Desire 12 и Desire 12+ дебютируют с экранами 18:9 и приятной ценой / MForum.ru

20.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo X21 со сканером отпечатка пальцев под экраном / MForum.ru

20.03. [Новинки]  Слухи: Опубликованы официальные тизеры Xiaomi Mi Mix 2s / MForum.ru

19.03. [Новинки] Анонсы: Chuwi Hi 9 Air – планшет с Android Oreo из коробки / MForum.ru

16.03. [Новинки]  Анонсы: Xiaomi представила Redmi Note 5 с более яркой камерой и AI / MForum.ru

16.03. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus / MForum.ru

15.03. [Новинки]  Анонсы: Micromax Bharat 5 Pro – недорогой смартфон с емким аккумулятором / MForum.ru

15.03. [Новинки] Анонсы: TP-Link представил смартфон Neffos N1 со сдвоенной камерой / MForum.ru

15.03. [Новинки] Слухи: Vivo V9 засветился на официальном сайте / MForum.ru

14.03. [Новинки] Слухи: В Weibo засветились спецификации Oppo R15 и R15 Plus / MForum.ru

14.03. [Новинки] Анонсы: Alcatel 1x с Android 8.1 Oreo (Go Edition) появился в Индии / MForum.ru

13.03. [Новинки] Анонсы: Полноэкранный Leagoo Power 5 с АКБ 7000 мАч оценен в $229,99 / MForum.ru

12.03. [Новинки] Анонсы: Honor 7C оснащен экраном 18: 9 и поддерживает разблокировку по лицу / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: