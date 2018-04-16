Анонсы: Sony Xperia XZ2 Premium – премиальный флагман с 4К-экраном

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Анонсы: Sony Xperia XZ2 Premium – премиальный флагман с 4К-экраном

16.04.2018, MForum.ru

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Компания Sony официально представила смартфон Sony Xperia XZ2 Premium. С одной стороны этот анонс ожидаем. Но MWC 2018, где были показаны остальные новинки от Sony, это устройство замечено не было.

Анонсы: Sony Xperia XZ2 Premium – премиальный флагман с 4К-экраном

Главное отличие Sony Xperia XZ2 Premium от обычного Sony Xperia XZ2 заключается в экране. В активе новинки присутствует 5,8-дюймовый дисплей разрешением 4К (2160 x 3840 пикселей), тогда как стандартная версия оснащена 5,7-дюймовым дисплеем разрешением 2160х1080 точек. Причем новинка не только отображает картинку в режиме HDR, но и поддерживает этот режим при записи 4К-видео.

Анонсы: Sony Xperia XZ2 Premium – премиальный флагман с 4К-экраном

Камера Sony Xperia XZ2 Premium сдвоенная. Разрешение основного RGB-сенсора Exmor RS – 19 Мп (размер сенсора 1/2,3 дюйма), дополнительного – 12 Мп. Однако, объектив дополнительного модуля более светосильный (f/1.6), тогда как апертура основного сенсора составляет f/1.8. Для обработки сигнала с обоих сенсоров используется сигнальный процессор Aube, работающий в режиме реального времени. Также в наличии предиктивный гибридный автофокус и поддержка slow motion видео 960 fps при разрешении FullHD. Есть отличия и во фронтальной камере: на передней панели Sony Xperia XZ2 Premium разместился 13 Мп сенсор с апертурой объектива f/2.0.

Анонсы: Sony Xperia XZ2 Premium – премиальный флагман с 4К-экраном

Аппаратная платформа Sony Xperia XZ2 Premium аналогична оригинальной модели. В активе Sony Xperia XZ2 Premium присутствуют чипсет Qualcomm Snapdragon 845 и 64 Гб встроенной памяти. Однако, объем ОЗУ вырос до 6 Гб, а емкость аккумулятора – до 3540 мАч. Впрочем, ожидать большей автономности не стоит, экран более высокого разрешения, скорее всего, потребует дополнительной энергии. Для защиты экрана используется минеральное стекло Corning Gorilla Glass 5, а в части защиты от внешних условий Sony Xperia XZ2 Premium соответствует стандарту IP65/68. Продажи новинки стартуют летом текущего года.

Анонсы: Sony Xperia XZ2 Premium – премиальный флагман с 4К-экраном

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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