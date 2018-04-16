Анонсы: Sony Xperia XZ2 Premium – премиальный флагман с 4К-экраном

MForum.ru
16.04.2018,
Компания Sony официально представила смартфон Sony Xperia XZ2 Premium. С одной стороны этот анонс ожидаем. Но MWC 2018, где были показаны остальные новинки от Sony, это устройство замечено не было.
Главное отличие Sony Xperia XZ2 Premium от обычного Sony Xperia XZ2 заключается в экране. В активе новинки присутствует 5,8-дюймовый дисплей разрешением 4К (2160 x 3840 пикселей), тогда как стандартная версия оснащена 5,7-дюймовым дисплеем разрешением 2160х1080 точек. Причем новинка не только отображает картинку в режиме HDR, но и поддерживает этот режим при записи 4К-видео.
Камера Sony Xperia XZ2 Premium сдвоенная. Разрешение основного RGB-сенсора Exmor RS – 19 Мп (размер сенсора 1/2,3 дюйма), дополнительного – 12 Мп. Однако, объектив дополнительного модуля более светосильный (f/1.6), тогда как апертура основного сенсора составляет f/1.8. Для обработки сигнала с обоих сенсоров используется сигнальный процессор Aube, работающий в режиме реального времени. Также в наличии предиктивный гибридный автофокус и поддержка slow motion видео 960 fps при разрешении FullHD. Есть отличия и во фронтальной камере: на передней панели Sony Xperia XZ2 Premium разместился 13 Мп сенсор с апертурой объектива f/2.0.
Аппаратная платформа Sony Xperia XZ2 Premium аналогична оригинальной модели. В активе Sony Xperia XZ2 Premium присутствуют чипсет Qualcomm Snapdragon 845 и 64 Гб встроенной памяти. Однако, объем ОЗУ вырос до 6 Гб, а емкость аккумулятора – до 3540 мАч. Впрочем, ожидать большей автономности не стоит, экран более высокого разрешения, скорее всего, потребует дополнительной энергии. Для защиты экрана используется минеральное стекло Corning Gorilla Glass 5, а в части защиты от внешних условий Sony Xperia XZ2 Premium соответствует стандарту IP65/68. Продажи новинки стартуют летом текущего года.
© Антон Печеровый,
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