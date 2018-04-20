Анонсы: Ulefone Power 5 снабдили аккумулятором 13 000 мАч

20.04.2018, MForum.ru

Состоялся официальный анонс смартфона Ulefone Power 5. Ключевая фишка новинки – аккумулятор емкостью 13000 мАч. По утверждению производителя, этого хватит на 7 дней обычного использования устройства. Таким образом, среднестатистический пользователь будет заряжать аппарат всего 52 раза в год.

Быстрая зарядка Ulefone Power 5 работает в режиме 5В/5А, таким образом восполнить запасы энергии можно всего за 2,5 часа. Также поддерживается беспроводная зарядка мощностью 10 Вт. Неплохи и остальные спецификации. В активе Ulefone Power 5 присутствуют MTK6763 (Helio P23), 6 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и 6-дюймовый дисплей разрешением FullHD+. Дополнительным бонусом стала кожаная отделка задней панели.

В части фото Ulefone Power 5 может похвастаться сдвоенными тыловой (21 Мп модуль Sony + 5 Мп вспомогательный модуль) и фронтальной (13+5 Мп) камерами. Сканер отпечатка пальца разместился на боковой грани, также поддерживается функция распознавания лиц. ОС – Android 8.1 Oreo. Старт предварительных продаж намечен на 24 апреля. Впрочем, даже после этой даты можно будет бесплатной получить беспроводное зарядное устройство и купон на скидку $70.