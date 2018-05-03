Анонсы: LG G7 ThinQ представлен официально

03.05.2018, MForum.ru

Компания LG официально представила смартфон LG G7 ThinQ, получивший ряд интересных особенностей. Диагональ дисплея этого устройства составляет 6,1 дюйма, при разрешении 3120х1440 точек.

Согласно последних трендов, LG G7 ThinQ получил вырез в верхней части экрана, но за счет программных решений его можно скрыть. Также отметим поддержку HDR10 и максимальную яркость 1000 нит. Основные спецификации LG G7 ThinQ включают в себя чипсет Snapdragon 845, 4/6 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD.

Фоточасть LG G7 ThinQ представлена 8 Мп фронтальной камерой (f/1.9) и тыловой камерой с двумя 16 Мп сенсорами. Основной сенсор оснащен объективом с апертурой f/1.6 и поддерживает оптическую стабилизацию. Второй – с широкоугольным объективом (107 градусов), апертурой f/1.9, но без оптической стабилизации.

Отдельно упомянем звуковые «фишки» новинки: преобразователь Quad DAC от компании ESS, громкий динамик Boom Box с поддержкой DTS-X и виртуальным 8-канальным звуком и сохранившийся стандартный разъем для наушников. Кроме того, в активе LG G7 ThinQ присутствуют два микрофона повышенной чувствительности.

. Из прочего отметим аккумулятор емкостью 3000 мАч с поддержкой Qualcomm QuickCharge 4.0, выделенную кнопку для запуска Google Assistant, защиту от пыли и влаги по стандарту IP68, соответствие стандарту MIL-STD-810G, а также Android Oreo с фирменной оболочкой LG и AI-функциями.