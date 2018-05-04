Слухи: LG V35 ThinQ засветился у AT&T

04.05.2018, MForum.ru

Информация о смартфоне LG V35 ThinQ в сети появлялась не раз. Ожидается, что новинка станет небольшим обновлением LG V30S ThinQ и изначально появится у американского оператора AT&T.

Просочившиеся в сеть рендеры показывают внешнее сходство LG V35 ThinQ с LG V30S ThinQ. Главным отличием станет широкоугольная камера, которая получит 16 Мп сенсор вместо 13 Мп. Остальные спецификации, включая 6-дюймовый OLED-дисплей FullVision разрешением QHD+, поддержку Google Lens и звук Quad DAC, будут одинаковыми. Новинка в черном и платиновом цвете появится этим летом. Кстати, в новых смартфонах LG для V-серии будут предлагаться OLED-экраны, для G-серии – LCD.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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