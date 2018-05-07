RFID: В ISBC разработали "мультипас" - многочиповую бесконтактную смарт-карту

07.05.2018, MForum.ru

Компания ISBC сообщает о создании многочиповой смарт-карты RFID/NFC. Карта интегрирует системы радиочастотной идентификации различных частот HF, LF и стандартов. Этот подход позволяет минимизировать число карт, которые необходимо носить с собой.

Универсальная смарт-карта оснащена тремя чипами RFID, в частности, поддерживающими сервисы "умного города" стандарта MIFARE, применяемый в офисных системах доступа I-Code, используемый для электронных ключей EM-Marine.

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