RFID: К 9 мая билет «Единый» производства Микрона получил парадный дизайн

MForum.ru
10.05.2018,
День Победы московский общественный транспорт отметил со специальным парадным билетом «Единый» лимитированной серии производства Микрон. Москвичи и гости столицы могли приобрести памятные билеты с 9 мая во всех кассах Московского Метрополитена.
«Есть такие праздники, которые особенно важны для нашей страны, которые отмечают в каждой семье – и День Победы, безусловно, один из них. Московский Метрополитен уделил большое внимание подготовке к этому событию, и специальные партии билетов стали важной составляющей праздничной атмосферы. 600 тысяч билетов были изготовлены и доставлены в кассы Метрополитена, в билетах использовались микросхемы, разработанные и произведенные на территории России», - сообщила Татьяна Семенова, генеральный директор ООО «МСП», центра компетенций ГК Микрон по транспортным проектам.
Памятные билеты выпускаются к городским и общегосударственным праздникам, открытию новых и реконструируемых станций метрополитена, ко Дню рождения метрополитена и памятным датам из его истории и другим знаковым событиям.
Микросхемы Микрона для транспортных решений MIK1KMCM, К5016ВГ4Н4 (MIK1312ED) и К5016ХС1Н4 (MIK640D/MIK64PTAS) являются отечественными продуктами первого уровня, что обеспечивает отсутствие в них любых недекларированных возможностей. К настоящему времени количество произведенных на заводе RFID билетов для различных видов транспорта уже превысило 2,7 миллиарда.
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