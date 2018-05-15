RFID: Компьютерное зрение дополнит возможности RFID

15.05.2018, MForum.ru

В фитнес-клубах сети World Class для аутентификации клиентов используют браслеты с RFID-метками. Но для того, чтобы избежать несанкционированного использование браслетов в World Class планируют ввести также систему распознавания лиц. Источник.

Использование RFID-браслетов для управления электрическими замками шкафчиков для одежды и личных вещей и турникетами сейчас все чаще можно встретить в различных спортивных и развлекательных клубах. Понятно, что RFID метка в браслете не обеспечивает надежную аутентификацию “предъявителя” браслета, что позволяет, например, пользоваться одной “проходкой” в фитнесс-клуб нескольким людям. Вместе с тем, технологии компьютерного зрения, доступные массовому рынку, пока что не дают 100% опознавания клиентов. Сочетание технологий компьютерного зрения и RFID позволяет повысить надежность аутентификации и сократить фрод.

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