Анонсы: LG G7 ThinQ пришел в Россию

17.05.2018, MForum.ru

Компания LG объявила российскую цену смартфона LG G7 ThinQ. Напомню, это флагманский смартфон 2018 модельного года, анонс которого состоялся в начале мая.

В нашей стране LG G7 ThinQ оценен в 59 990 рублей, но в качестве бонуса за предзаказ в комплекте со смартфоном предлагается 43-дюймовый телевизор. Основные спецификации LG G7 ThinQ включают в себя 6,1-дюймовый дисплей разрешением 3120х1440 точек с вырезом в верхней части, чипсет Snapdragon 845, 4/6 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD.

Фоточасть LG G7 ThinQ представлена 8 Мп фронтальной камерой (f/1.9) и тыловой камерой с двумя 16 Мп сенсорами. Основной сенсор оснащен объективом с апертурой f/1.6 и поддерживает оптическую стабилизацию. Второй – с широкоугольным объективом (107 градусов), апертурой f/1.9, но без оптической стабилизации. Также присутствуют аккумулятор емкостью 3000 мАч с поддержкой Qualcomm QuickCharge 4.0, выделенная кнопка для запуска Google Assistant, защита от пыли и влаги по стандарту IP68/ MIL-STD-810G и Android Oreo с фирменной оболочкой LG и AI-функциями.