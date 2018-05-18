Пресс-релизы: RFIDIT Микрона включено в единый реестр российского ПО

MForum.ru

Пресс-релизы: RFIDIT Микрона включено в единый реестр российского ПО

18.05.2018, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Программный продукт RFIDIT, разработанный Микроном, включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Решение предназначено для автоматизации складского учета и инвентаризации и относится к классу систем управления процессами организации.

Использование RFIDIT позволяет автоматизировать процесс учёта и инвентаризации основных средств и товарно-материальных ценностей. Программное обеспечение создано на базе технологии радиочастотной идентификации, совместимо с метками высокочастотного и ультравысокочастотного диапазона. Решение включает серверное ПО и мобильное приложение на базе операционной системы Android для смартфона и UHF терминала.

Программное обеспечение RFIDIT является собственной разработкой компании Микрон и имеет свидетельство о государственной регистрации объекта интеллектуальной собственности. Соответствие RFIDIT требованиям включения в единый реестр отечественного ПО подтверждено экспертным советом по российскому программному обеспечению при министерстве связи и массовых коммуникаций РФ.

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный RFID

+ +

© MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

17.05. [Краткие новости] RFID: Программа форума AUTO-ID & Mobility / MForum.ru

16.05. [Краткие новости] RFID: RFID помогает минимизировать ошибки при переливаниях крови / MForum.ru

16.05. [Новости компаний] RFID: Микрон начинает полевые тесты RFID-меток для маркировки буров / MForum.ru

15.05. [Краткие новости] RFID: Компьютерное зрение дополнит возможности RFID / MForum.ru

10.05. [Краткие новости] RFID: К 9 мая билет «Единый» производства Микрона получил парадный дизайн / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 00:18 Averttini Тема: Покупки в магазинах "Связной" (Страницы: 1 2 3 4 5 6 7)
Здравствуйте! Буквально во вторник взяла в «рассрочку» айфон 8 в «Связном». Насколько мне было известно (смотрела на вашем сайте), условием рассрочки была покупка аксессуаров на опр. сумму. Когда ...
Вчера 20:56 ABloud Тема: RFID - все о технологии (06.04.2018)
RFIDIT Микрона включено в единый реестр российского ПО Программный продукт RFIDIT, разработанный Микроном, включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз ...
Вчера 20:42 ABloud Тема: Микроэлектроника (21.02.2018)
Сегодня можно почитать недавнее интервью с Русланом Тарасовым, гендиректором АО “НПП “Завод Искра” Если вы давно не слышали об этом предприятии, то вам будет интересно узнать об основных ...
Вчера 13:05 nursi20 Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 39 40 41 42 43)
232x-2a bgru2 862647020945700 спасибо заранее
Вчера 08:35 ABloud Тема: Волгоградская область (04.12.2007)
МегаФон запустил в Камышине поддержку LTE-A b7+b3.

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

18.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о HTC U12+ / MForum.ru

17.05. [Новинки] Анонсы: LG G7 ThinQ пришел в Россию / MForum.ru

17.05. [Новинки] Анонсы: OnePlus 6 – теперь официально / MForum.ru

16.05. [Новинки] Анонсы: Nokia X6 получил экран с вырезом, Snapdragon 636 и сдвоенную тыловую камеру / MForum.ru

16.05. [Новинки] Анонсы: Smartisan R1 первый смартфон с 1 Тб памяти / MForum.ru

15.05. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Samsung Galaxy A6 и A6+ / MForum.ru

15.05. [Новинки] Анонсы: Honor 10 приходит в Россию / MForum.ru

15.05. [Новинки] Слухи: Появились изображения Moto C2 и C2 Plus / MForum.ru

14.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Bunny Children Phone Watch – детские телефон-часы / MForum.ru

14.05. [Новинки] Слухи: Oppo F7 Youth будет оснащен AI селфи-камерой / MForum.ru

14.05. [Новинки] Слухи: Meizu работает над смартфоном с Android Go / MForum.ru

11.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi S2 представлен официально / MForum.ru

11.05. [Новинки]  Анонсы: Представлены BQ Aquaris X2 и X2 Pro на базе Android One / MForum.ru

10.05. [Новинки]  Анонсы: Energizer Power Max P20 – телефон, которого хватит на месяц / MForum.ru

09.05. [Обзоры] Мобильный компаньон с LTE и Android 7.0: Обзор планшета TurboPad 1016 / MForum.ru

08.05. [Новинки] Анонсы: Panasonic P95 с разблокировкой по лицу оценен в $74 / MForum.ru

08.05. [Новинки] Анонсы: Представлен защищенный смартфон Vkworld VK7000 / MForum.ru

07.05. [Новинки] Анонсы: Представлен обновленный смартфон Oppo A83 / MForum.ru

07.05. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Vivo Y75s и Y83 / MForum.ru

04.05. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Samsung Galaxy A6 и A6+ / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: