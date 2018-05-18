Пресс-релизы: RFIDIT Микрона включено в единый реестр российского ПО

18.05.2018, MForum.ru

Программный продукт RFIDIT, разработанный Микроном, включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Решение предназначено для автоматизации складского учета и инвентаризации и относится к классу систем управления процессами организации.

Использование RFIDIT позволяет автоматизировать процесс учёта и инвентаризации основных средств и товарно-материальных ценностей. Программное обеспечение создано на базе технологии радиочастотной идентификации, совместимо с метками высокочастотного и ультравысокочастотного диапазона. Решение включает серверное ПО и мобильное приложение на базе операционной системы Android для смартфона и UHF терминала.

Программное обеспечение RFIDIT является собственной разработкой компании Микрон и имеет свидетельство о государственной регистрации объекта интеллектуальной собственности. Соответствие RFIDIT требованиям включения в единый реестр отечественного ПО подтверждено экспертным советом по российскому программному обеспечению при министерстве связи и массовых коммуникаций РФ.

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