RFID: Облачное решение BarCloud для инвентаризации дополнили поддержкой RFID

MForum.ru
19.05.2018,
Компания ASAP Systems, США, производящая сканеры и ПО для инвентаризации и отслеживания активов, интегрировала поддержку RFID в облачное решение BarCloud. Согласно заявлению ASAP Systems, это позволяет ускорить проведение инвентаризации на 90% по-сравнению с использованием сканера штрих-кодов. Кроме того, на 40% сокращаются трудозатраты, выраженные в человеко-часах, при этом точность инвентаризации вырастает до 95%.
Решение BarCloud позволяет использовать не только профессиональные RFID-считыватели, но и смартфоны на базе платформ iPhone и Android с поддержкой NFC. Облачная система за 5 секунд может подготовить отчет, позволяющий сравнить результаты текущей и предыдущей инвентаризации, что упрощает слежение за изменениями и выявление возможных пропаж. Источник
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© Алексей Бойко,
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