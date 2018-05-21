RFID: Строительство и RFID - кейс Katerra

MForum.ru
21.05.2018,
Архитекторы все чаще используют стеновые панели, которые произведены на на стройплощадке, а в контролируемых условиях промышленного производства. Один из поставщиков стеновых панелей, компания Katerra, США, начала использовать технологию RFID для того, чтобы сократить стоимость производства.
Метки RFID крепятся ко всем изделиям и их частям, производимым на предприятии Katerra. Для контроля используются мобильные считыватели.
Каждому идентификатору метки соответствует файл в архиве, который документирует весь процесс сборки, включая видео каждого шага процесса производства.
Благодаря такому подходу, перед установкой по месте доставленной на стройку панели, можно проверить, как были проведены те или иные технологические процессы при сборке панели, например, не забыли ли о пароизоляции или была ли проведена необходимая пропитка.
Применение технологии RFID позволило снизить себестоимость производства, добиться повышения качества продукта и обеспечить рост удовлетворенности клиентов за счет повышения “прозрачности” процесса производства. Источник.
Внедрение технологии RFID в производственные процессы - это тренд. Чаще попадается информация о тегировании всех частей, используемых в производстве автопроизводителями, но и ряд других сборочных производств постепенно внедряют RFID, что дает немало плюсов. Примеры внедрений RFID в производство есть не только за рубежом, но также и в России. Соответствующую информацию можно найти здесь.
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