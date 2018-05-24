Анонсы: ASUS Zenfone 5Z появился в России

24.05.2018, MForum.ru

В России стартовал прием предварительных заказов на смартфон ASUS Zenfone 5Z. Анонс этого флагмана состоялся в феврале текущего года. Новинка оснащена дисплеем с соотношением сторон 19:9 (6,2 дюйма, 2246х1080 точек) и построена на базе чипсета Snapdragon 845.

В активе Zenfone 5z присутствуют сдвоенная тыловая камера (12+8 Мп, f/1.8, PDAF, 1,4 мкм), 8 Мп фронтальная камера, аккумулятор емкость 3300 мАч с интеллектуальным энергосбережением и ОС Android Oreo с ZenUI. В нашей стране Zenfone 5z будет предлагаться в версиях с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти за 35 990 рублей и с 8 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти за 39 990 рублей. Таким образом, ASUS Zenfone 5Z в нашей стране станет самым доступным аппаратом на Snapdragon 845.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации Asus

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