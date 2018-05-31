Анонсы: LG V35 ThinQ – теперь официально

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Анонсы: LG V35 ThinQ – теперь официально

31.05.2018, MForum.ru

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Компания LG официально анонсировала смартфон LG V35 ThinQ, слухи о котором в сети появлялись неоднократно. Новинка представляет собой обновление LG V30S ThinQ с аппаратной платформой и фоточастью от G7 ThinQ.

Анонсы: LG V35 ThinQ – теперь официально

LG V35 ThinQ базируется на чипсете Snapdragon 845, оснащен 6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти (+microSD объемом до 2 Тб) и аккумулятором емкостью 3300 мАч с поддержкой Quick Charge 3.0 и беспроводной зарядки. Тыловая камера представлена связкой двух 16 Мп модулей – светосильного с апертурой объектива f/1.6 и широкоугольного, с углом захвата 107 градусов. Фронтальная камера LG V35 ThinQ – 8 Мп с апертурой объектива f/1,9 и поддержкой функции распознавания лиц. Естественно в наличии AI-алгоритмы улучшения качества снимков и разнообразные режимы фотосъемки, характерные для топовых моделей. Экран LG V35 ThinQ выполнен по технологии OLED, диагональ 6 дюймов, разрешение 2880х1440 точек (18:9). В июне LG V35 ThinQ появится в США, на другие рынки устройство попадет немного позже. Цена LG V35 ThinQ пока не объявлена.

Анонсы: LG V35 ThinQ – теперь официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации LG

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