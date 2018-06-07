Слухи: Стали известны все спецификации Sony Xperia XZ3

MForum.ru
07.06.2018,
Анонс смартфона Sony Xperia XZ2 состоялся в феврале текущего года на Всемирном мобильном конгрессе. Но уже на подходе Sony Xperia XZ3, все подробности о котором стали известны широкой публике. Ожидается, что эта новинка будет представлена осенью, на IFA 2018.
Диагональ экрана Sony Xperia XZ3 составит 5,7 дюйма, разрешение – 2160х1080 точек. Таким образом, соотношение сторон экрана новинки – 18:9. Внутри новинки ожидаются чипсет Snapdragon 845, 6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD и аккумулятор емкостью 3240 мАч с поддержкой Quick Charge 3.0. Тыловая камера – сдвоенная, сочетающая 19 Мп сенсор с апертурой f/2.0 (как Xperia XZ2) c 12 Мп сенсором (апертура объектива f/1.6). Фронтальная камера аналогична Xperia XZ2 Premium – 13 Мп с апертурой f/2.0. Размеры Sony Xperia XZ3 составят 153x72x10,1 мм, вес - 183 грамма. В части защиты от влаги новинка соответствует стандарту IP68. ОС – Android 8.1 Oreo с последующим обновлением.
© Антон Печеровый,
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