RFID: РСТ-Инвент показала на выставке TAsviser SummIT RFID-решения для автоматизации производства

28.05.2018, MForum.ru

Пресс-релиз. ГКС (АО «Группа Систематика») выступила на TAdviser SummIT как генеральный партнер с программой докладов и демонстрацией примеров применения технологий промышленного интернета вещей (IIoT) - RFID-решений для автоматизации производства и IIoT-платформы inONE для ситуационного мониторинга, анализа и проактивного реагирования на события.

TAdviser SummIT, прошедший 30 мая на площадке Digital October, собрал 620 участников. 70 спикеров выступили с докладами на темы, связанные с повышением эффективности бизнеса и государства с помощью технологий и перспективами цифровизации России. На 20 стендах поставщики и разработчики ИТ-решений представляли свои продукты и системы.

ГКС на своем стенде продемонстрировала в действии возможности технологий промышленного интернета вещей (IIoT) на примерах RFID-системы RST-Event™ компании «РСТ-Инвент» и системы учета и инвентаризации товарно-материальных ценностей на основе платформы inONE™ компании HeadPoint.

Стенд ГКС собрал большую аудиторию участников саммита из самых разных сфер деятельности: представителей государственных структур, федеральных агентств, машиностроения, металлургического производства, ИТ-интеграторов, логистических компаний и т.д. Посетители стенда задавали вопросы и уточняли возможности использования, представленных на ГКС RFID-технологий и IIoT платформы InONE™, в зависимости от отрасли, специфики и потребностей бизнеса. Обсуждались вопросы как использование RFID-меток позволяет контролировать перемещение техники и исключает возможности потерять серверы при переезде; как можно избежать установки контрафактных покрышек на автомобиль; для какого размера предприятий экономически целесообразно внедрение RFID-решений в пищевой промышленности и др.

Неподдельный интерес аудитории вызвала работа RFID-системы учета посетителей стенда и розыгрыша призов, построенная на базе решения RST-Event™. При регистрации участникам саммита выдавались цифровые паспорта со встроенными RFID-метками и информация о выданных паспортах заносились в базу данных системы. Посетитель стенда ГКС, находившийся на нем не менее 30 секунд, фиксировался системой и каждый 30-ый получал приз - VR-очки.

Антенна системы фиксировала участников, находящихся не далее 1,5 м от стенда и в «поле зрения» системы не попадали посетители других стендов. Отметим, что дальность работы антенны для аналогичной RFID-системы может достигать 6 м. А при использовании в других условиях, в частности с применением других RFID-меток, дальность регистрации антенны может достигать 80 м.

Надо отметить, что среди посетителей стенда нашлись и азартные «игроки», которые, поняв – как работает система выбора призеров, делали попытки обмануть ее. Глядя на экран, на котором отображались фамилия и номера «паспортов», находящихся на стенде, они пытались войти на стенд в нужный момент, чтобы выиграть приз. Но это было не так просто – поток был довольно плотный, система при одновременном входе нескольких человек фиксировала их, но «вылавливала» одного призера :). Тем не менее - кому-то фокус удался :).

А в завершение саммита среди всех участников, зарегистрированных в системе, была проведена лотерея и выигравшему вручен суперприз – дрон с функциями видеозаписи, полета по видео и follow me. Как всё это происходило с живыми включения со стенда и фото с вручением призов можно посмотреть на нашей странице мероприятия в Facebook.

Виталий Войцехович

На пленарном заседании Виталий Войцехович, заместитель коммерческого директора «РСТ- Инвент», и Дмитрий Евдокимов, генеральный директор HeadPoint в докладе «Как войти в IoT? Российские реалии цифровизации» в простом, доступном и живом формате рассказали для чего нужна цифровая «паспортизация», какую пользу это принесет бизнесу и государству, и какие инструменты помогают управлять этим процессом. Докладчики отметили также, что сегодня для принятия решения, уже недостаточно просто обладать полной информацией. Объемы данных растут, и выбрать из общего потока ситуации, требующие быстрого решения, для исключения нежелательного развития событий всё сложнее.

Ильдар Юлгушев

В секции «ИТ в промышленности» Ильдар Юлгушев, руководитель направления по развитию бизнеса «РСТ-Инвент» отметил, что внедрение RFID-систем – сейчас одно их самых востребованных направлений в автоматизации на предприятиях. Применение RFID- технологий позволяет комплексным образом влиять на производственные процессы: прослеживать движения материалов, оборотной тары, инструментов и готовой продукции по предприятию, уменьшить влияние человеческого фактора и ошибок, связанных с ним. Мониторинг производственной линии дает возможность снизить простои, а RFID-маркировка изделий оптимизировать складские операции – всё это позволяет снизить издержки предприятия. За счет RFID-паспортизации можно избежать применения контрафактных комплектующих и повысить в целом безопасность производства и качество выпускаемой продукции. Вопросы, заданные аудиторией касались практических применений RFID-меток, в частности, в условиях, связанных с высокими температурами при стерилизации/пастеризации на пищевых производствах. Также были интересны вопросы, связанные преимуществами наших меток по сравнению с зарубежными аналогами.

Дмитрий Евдокимов

В секции «ИТ в госсекторе» Дмитрий Евдокимов рассказал более подробно о возможностях IIoT-платформы inONE™ для проактивного реагирования в цифровом мире. Модульная платформа inONE™, разработанная компаний HeadPoint, позволяет выявлять инциденты, например, в городской среде и запускать процесс их решения.

Среди обсуждавшихся бизнес-приложений inONE™ вызвали интерес возможности проактивного реагирования на сбои в бизнес-процессах. Например, в случае логистических компаний - простоя автомобилей на погрузке больше времени, отведенного по регламенту.

Система в реальном времени фиксирует прибытие транспорта на погрузку и в случае превышения времени нахождения в погрузочно-разгрузочной зоне выдает в соответствии с настройками сообщения для запуска действий по решению проблемы. Таким образом можно избежать убытков, связанных с несвоевременной отгрузкой и выездом автомобиля. Это показательный пример того, как можно использовать возможности inONE™.

Система, построенная на базе inONE™, позволяет интегрировать информацию, собранную с территориально-распределенных датчиков (температуры, движения, скорости, систем видеонаблюдения), в единое информационное окно с системой оповещения и настройкой прав доступа для различных служб: муниципальных, межведомственных, экстренного реагирования.

Доклады специалистов ГКС привлекли внимание специалистов, отвечающих за цифровую трансформацию в государственных и коммерческих организациях и предприятиях, и заинтересованные обсуждения с демонстрацией работы систем продолжались на стенде ГКС.

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