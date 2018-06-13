RFID: Balluf расширяет линейку решений RFID бесконтактной запорной системой

13.06.2018, MForum.ru

Компания Balluf, Германия, известная своими метками RFID для эксплуатации в жестких промышленных условиях, продолжает расширять линейку продуктов, предназначенных для систем обеспечения безопасности.

Новинка - это бесконтактный переключатель RFID для запирания защитных систем. Устройство включает бесконтактный, защищенный кодировкой транспондер RFID и систему запирания с использованием соленоида, соответствующую международным стандартам в области обеспечения безопасности, в частности EN ISO 14119.

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Новый переключатель соединяется непосредственно с модулем управления системами защиты Balluf IO-Link или с любым другим контроллером, который использует стандартный 8-пиновый коннектор типа M12.

Интегрированная в переключатель электроника позволяет использовать новинку в решениях, которые требуют уровней защищенности PLe (EN ISO 13849) и SIL 3 (IEC 61508).

Переключатель можно применять в различных решениях, в частности, для обеспечения защищенного доступа и мониторинга состояния защитных дверей, предотвращения прерывания процессов. Переключатель в таких системах обеспечивает закрытое состояние двери или защиты, пока не завершится тот или иной производственный процесс, и доступ к машине станет безопасным для человека.

Пользователи могут задавать различный уровень “силы” переключателя - 25 Н или 50 Н, что позволяет не беспокоиться о влиянии вибрацией и самопроизвольном отпирании.

Типовые применения бесконтактного переключателя RFID - это двери, ворота, а также системы защиты упаковочных машин, инструментов, производственных ячеек промышленных роботов, термопласт-автоматов и так далее. Источник.

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