Анонсы: Представлен LG X5 (2018) с аккумулятором 4500 мАч и LG Pay

MForum.ru
18.06.2018,
Компания LG пополнила свое портфолио смартфоном X5 (2018). Новинка может похвастаться чипсетом Mediatek MT6750 с 8-ядерным 1,5 ГГц процессором и 5,5-дюймовым дисплеем разрешением HD.
Внутри LG X5 (2018) разместились 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 13 Мп тыловая и 5 Мп фронтальная камеры, а также аккумулятор емкостью 4500 мАч. Также отметим дактилоскопический сенсор на задней панели и поддержку LG Pay. Габариты новинки составляют 154,7x78,1x8,9 мм при весе 171 грамм. ОС - Android 8.0 Oreo. Изначально устройство появится на домашнем рынке по цене порядка $330.
© Антон Печеровый,
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