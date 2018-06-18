Анонсы: Представлен LG X5 (2018) с аккумулятором 4500 мАч и LG Pay

18.06.2018, MForum.ru

Компания LG пополнила свое портфолио смартфоном X5 (2018). Новинка может похвастаться чипсетом Mediatek MT6750 с 8-ядерным 1,5 ГГц процессором и 5,5-дюймовым дисплеем разрешением HD.

Внутри LG X5 (2018) разместились 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 13 Мп тыловая и 5 Мп фронтальная камеры, а также аккумулятор емкостью 4500 мАч. Также отметим дактилоскопический сенсор на задней панели и поддержку LG Pay. Габариты новинки составляют 154,7x78,1x8,9 мм при весе 171 грамм. ОС - Android 8.0 Oreo. Изначально устройство появится на домашнем рынке по цене порядка $330.