Телеком: Аналитики обещают 340 млн подключений к сетям 5G уже в 2021 году

MForum.ru
12.09.2018,
В России чиновники пока что не намерены спешить с развертыванием технологий 5G, хотя некоторые из российских операторов были бы не прочь поучаствовать в гонке, которая набирает обороты в передовых странах. По оценкам аналитиков CCS Insight, число подключений к сетям 5G достигнет 340 млн уже в 2021 году, а в первой половине 2023 года превысит 1 млрд.
Такие оптимистичные прогнозы делаются в связи с тем, что ряд операторов намерены ускорить свои запуски 5G по-отношению к ранее заявленным планам. Так, например, Telia намеревается начать оказание услуг 5G в Финляндии в 2019 году, в этом же году начнет предоставлять коммерческие услуги доступа к сети 5G сеть EE в Объединенном Королевстве. Быстрее, чем планировалось ранее могут запустить сети 5G Telecom Italia, Италия, а также швейцарский Swisscom и норвежская Telenor. Финская Elisa и вовсе претендует на то, что обладает запущенной в коммерцию сетью 5G, с чем не очень согласны наблюдатели рынка. И это только операторы тормозящей в последние годы старушки Европы.
Напомню, в России в 2019 году собираются только утверждать концепцию создания и развития сетей 5G, определяться с необходимыми диапазонами частот. 2020 год уйдет на проведение пилотных проектов. И только в 2021 году в России "появятся условия" для запуска общедоступных сетей 5G.
Настоящими лидерами гонки к 5G являются, безусловно, Китай и США. Если США скорее всего получат пальму первенства по первым реально массовым запускам 5G в 2018 году, то уже в 2020 году Китай обгонит США по числу подключений к сетям 5G: в Китае к этому времени их будет 40 млн. К 2025 году число подключений к сетям 5G в Китае превысит 1 млрд, а доля китайского рынка по подключениям к 5G окажется на уровне 40% от общемировой. Россия на этом фоне окажется на периферии технологического прогресса. Печально, на фоне массово звучащих заклинаний о всеобщей цифровизации нашей страны. Источник.
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теги: 5G пятое поколение прогнозы статистика аналитика
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© Алексей Бойко,
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