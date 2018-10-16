Технологии: Innolith представила аккумуляторы, способные выдавать более 60 ГВт за жизненный цикл

MForum.ru

Технологии: Innolith представила аккумуляторы, способные выдавать более 60 ГВт за жизненный цикл

16.10.2018, MForum.ru

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Производитель аккумуляторных батарей Innolith заявил о заметном усовершенствовании в технологии производства аккумуляторных батарей, предназначенных для электростанций и промышленного применения. Благодаря новому подходу, получается более, чем удвоить пропускную способность батареи в течении их жизненного цикла по-сравнению с батареями предыдущего поколения.

Новые батареи при использовании в системе Innolith GridBank за время жизненного цикла обеспечивают пропускную способность более 60 ГВт, выдерживая более 50 тысяч циклов заряда-разряда, что существенно снижает цену использования таких батарей в электроэнергетике. Если сравнивать стоимость владения новыми батареями Innolith с традиционными затратами на аккумуляторы, то новая технология обеспечивает снижение затрат до величины в 1/3 или даже 1/10 от традиционной. Это позволяет использовать больше батарей при том же уровне инвестиций.

Столь заметное улучшение результатов работы батарей было достигнуто за счет повышения мощности ячейки при одновременном снижении темпов ее деградации (нежелательного сокращения емкости батареи в процессе ее использования). Эти эффекты получены за счет изменения химии ячейки и используемых материалов, скупо сообщает компания. В ходе разработки было проведено до 1500 экспериментов.

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теги: аккумуляторы технологии

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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