Анонсы: Sony Xperia XZ2 Premium Limited Edition появился в России

MForum.ru
23.10.2018,
В нашей стране начались продажи смартфона Sony Xperia XZ2 Premium Limited Edition. Новинка получила пакет Expert Service, включающий курс обучения мобильному фото и право замены экрана при любых повреждениях.
Главное отличие Sony Xperia XZ2 Premium от обычного Sony Xperia XZ2 заключается в экране. В активе новинки присутствует 5,8-дюймовый дисплей разрешением 4К (2160x3840 пикселей), Qualcomm Snapdragon 845, 6 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3540 мАч. Основная камера Sony Xperia XZ2 Premium сдвоенная. Разрешение основного RGB-сенсора Exmor RS – 19 Мп (размер сенсора 1/2,3 дюйма), дополнительного – 12 Мп. Однако, объектив дополнительного модуля более светосильный (f/1.6), тогда как апертура основного сенсора составляет f/1.8. Для обработки сигнала с обоих сенсоров используется сигнальный процессор Aube, работающий в режиме реального времени. Также в наличии предиктивный гибридный автофокус и поддержка slow motion видео 960 fps при разрешении FullHD. Фронтальная камера Sony Xperia XZ2 Premium представлена 13 Мп сенсором с апертурой объектива f/2.0. Российская цена Sony Xperia XZ2 Premium Limited Edition составит 79 990 рублей.
© Антон Печеровый,
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