Это интересно: Hibom HB01 – смартфон для стримминга

MForum.ru
08.01.2019,
С каждым годом смартфоны становятся все более похожими друг на друга. Поэтому появление любого нестандартного устройства привлекает внимание. Одним из таких аппаратов и стал Hibom HB01, разработанной одноименным китайским стартапом.
Hibom HB01 представляет собой специализированый смартфон для людей, проводящих стримы. Он снабжен мощной системой обработки звука и входящим в комплект поставки беспроводным микрофоном с управляющими клавишами. Hibom HB01 может одновременно обрабатывать до четырех звуковых потоков. Кроме того, для съемки видео поддерживается режим «красоты» и электронная стабилизация. Кроме того, в дальнейшем Hibom обещает выпустить сэлфи-палки и штативы, учитывающие особенности ее смартфона. Другими интересными аксессуарами станут подставка с дополнительным аккумулятором емкостью 10000 мАч и фирменная сумочка.
Что касается самого смартфона, Hibom HB01 оснащен 6-дюймовым дисплеем разрешением 2160х1080 точек, чипсетом Qualcomm Snapdragon 625, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и аккумулятором емкостью 4600 мАч с поддержкой Quick Charge 3.0. Камеры новинки сдвоенные, тыловая – 13+13 Мп, фронтальная – 16+5 Мп. Цена Hibom HB01 в Китае составляет 2799 юаней, что по меркам китайского рынка достаточно дорого.
© Антон Печеровый,
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