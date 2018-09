IFA 2018: Представлены Motorola One и One Power с Android One на борту

02.09.2018, MForum.ru

В рамках IFA 2018 компания Lenovo, владеющая торговой маркой Motorola, официально представила смартфоны Motorola One и One Power. Новинки получили экран с вырезом в верхней части, а их программной основой стал Android One, поддержкой которого занимается сам Google.

Спецификации Motorola One включают в себя 5,9-дюймовый дисплей разрешением HD+ (19:9), чипсет Qualcomm Snapdragon 625, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, 13+2 Мп тыловую и 8 Мп фронтальную камеры, а также аккумулятор емкостью 3000 мАч. Габаритные размеры Motorola One составляют 149,9х72,2х7,9 мм, вес – 162 грамма. Продажи Motorola One будут глобальными, а его цена составит 299 евро. Начало продаж уже в ближайшее время. Motorola One Power также оснащен экраном с вырезом в верхней части и соотношением сторон 19:9, но его диагональ составляет 6,2 дюйма при разрешении FullHD+. Основа аппаратной платформы Qualcomm Snapdragon 636 дополненный 3/4 Гб ОЗУ и 32/64 Гб встроенной памяти. Тыловая камера сдвоенная – 16+5 Мп, фронтальная – 12 Мп. За счет аккумулятора емкостью 5000 мАч на одной зарядки Motorola One Power сможет продержаться до 2 дней. Габариты 155,8х75,9х9,98 мм, вес – 170 г. Цена Motorola One Power пока не объявлена, продажи начнутся лишь в октябре.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

