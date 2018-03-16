Анонсы: Объявлены российские цены Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus

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Анонсы: Объявлены российские цены Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus

16.03.2018, MForum.ru

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Компания Xiaomi официально объявила о начале продаж на российском рынке смартфонов Redmi 5 и Redmi 5 Plus. Напомню, анонс этих новинок состоялся в декабре прошлого года, а оба устройства представляют собой недорогие смартфоны с экраном 18:9.

Анонсы: Объявлены российские цены Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus

Набор основных спецификаций Xiaomi Redmi 5 включает в себя 5,7-дюймовый дисплей разрешением HD+ (1440x720 точек, 18:9), чипсет Qualcomm Snapdragon 450, 2/3 Гб ОЗУ, 16/32 Гб встроенной памяти, дактилоскопический сенсор и аккумулятор емкостью 3300 мАч. Тыловая камера новинки представлена 12 Мп модулем с апертурой f/2.2, PDAF-фокусировкой и размером пикселя 1,25 мкм. На передней панели Xiaomi Redmi 5 расположился 5 Мп модуль со вспышкой, обеспечивающей «мягкую» подсветку. Российская цена Xiaomi Redmi 5 с 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти составляет 11 990 рублей, версия с 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти оценена в 12 990 рублей.

Xiaomi Redmi 5 Plus оснащен дисплеем большей диагонали и разрешения: 5,99 дюймов, FullHD+ (2160х1080 точек, 18:9). Фоточасть Xiaomi Redmi 5 Plus аналогична Redmi 5, но аппаратная платформа мощнее. В активе Xiaomi Redmi 5 Plus присутствуют чипсет Snapdragon 625, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4000 мАч. В нашей стране будет доступна версия с 3 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти, которую можно приобрести за 14 990 рублей. Начало продаж назначено на 20 марта, первым покупателям предоставляется скидка 1000 рублей.

Анонсы: Объявлены российские цены Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus

© Антон Печеровый, MForum.ru , по материалам производителя

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