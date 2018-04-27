Слухи: Появились подробности о Xiaomi Mi Pad 4 и Redmi S2

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Слухи: Появились подробности о Xiaomi Mi Pad 4 и Redmi S2

27.04.2018, MForum.ru

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В интернете появились новые подробности о будущих продуктах Xiaomi – планшетном компьютере Xiaomi Mi Pad 4 и смартфоне Redmi S2.

Факт работы над планшетом Xiaomi Mi Pad 4 уже подтвержден официально, а утекшие в сеть сведения позволяют сформировать представление об этой новинке. Ожидается, что она получит экран с соотношением сторон 18:9 и аккумулятор емкостью 6000 мАч, а ее «сердцем» станет чипсет Snapdragon 660. Также в активе Xiaomi Mi Pad 4 ожидаются Android 8.1 Oreo с MIUI9, 13 Мп тыловая камера на базе сенсора OmniVision OV13855 и 5 Мп фронтальная камера S5K5E8. Источник информации – XDA Developers, специалисты которого проанализировали попавшее в их распоряжение программное обеспечение.

Слухи: Появились подробности о Xiaomi Mi Pad 4 и Redmi S2

Что касается смартфона Xiaomi Redmi S2, то в активе этой новинки ожидаются чипсет Snapdragon 625 или 630, 2/3/4 Гб ОЗУ, 16/32/64 Гб встроенной памяти, сдвоенная тыловая камера (12+8 Мп) и 16 Мп фронтальная камера. Также упоминается об аккумуляторе емкостью 3000 мАч и Android 8.0 Oreo. Выпускаться Xiaomi Redmi S2 будет в целой гамме цветов, включая белый, серебристый, серый, черный, золотистый, розовый, «розовое золото», синий и красный варианты.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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