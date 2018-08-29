Анонсы: Официально представлен Yota 3+

MForum.ru
29.08.2018,
Компания Yota Technologies официально анонсировала смартфон Yota 3+. Технически новинка близка к Yota 3, но широкий функционал дополнительного экрана, созданный в рамках проекта Yota EPD Technology Integration (YETI4), отсылает нас к более ранним моделям.
В частности функция App2Back позволяет переключить любое приложение на дополнительный экран, а функция YotaSnap позволяет сохранить отображение информации после выключения смартфона. Также дополнительный дисплей Yota 3+ играет роль Always-On Display, а YotaSelfie позволяет задействовать для автопортретов тыловую камеру. Что касается технической части, то в активе Yota 3+ присутствуют основной AMOLED-дисплей диагональю 5,5 дюймов, 5,2-дюймовый дисплей на электронных чернилах, чипсет Snapdragon 625 и 64/128 Гб встроенной памяти. Разрешение тыловой и фронтальной камер составляет 12 и 13 Мп. Программная часть базируется на Android 8.1 Oreo с сервисами Google. Первым рынком для Yota 3+ станет Гонконг.
© Антон Печеровый,
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