Анонсы: Официально представлен Yota 3+

29.08.2018, MForum.ru

Компания Yota Technologies официально анонсировала смартфон Yota 3+. Технически новинка близка к Yota 3, но широкий функционал дополнительного экрана, созданный в рамках проекта Yota EPD Technology Integration (YETI4), отсылает нас к более ранним моделям.

В частности функция App2Back позволяет переключить любое приложение на дополнительный экран, а функция YotaSnap позволяет сохранить отображение информации после выключения смартфона. Также дополнительный дисплей Yota 3+ играет роль Always-On Display, а YotaSelfie позволяет задействовать для автопортретов тыловую камеру. Что касается технической части, то в активе Yota 3+ присутствуют основной AMOLED-дисплей диагональю 5,5 дюймов, 5,2-дюймовый дисплей на электронных чернилах, чипсет Snapdragon 625 и 64/128 Гб встроенной памяти. Разрешение тыловой и фронтальной камер составляет 12 и 13 Мп. Программная часть базируется на Android 8.1 Oreo с сервисами Google. Первым рынком для Yota 3+ станет Гонконг.