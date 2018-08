Слухи: Motorola One получит 5,88-дюймовый дисплей и АКБ 3000 мАч

19.08.2018, MForum.ru

На днях в бенчмарке GeekBench засветился смартфон Motorola One. Теперь эта новинка замечена в базе данных китайского регулятора TENAA, что дает еще больше информации о ней.

В архивах TENAA Motorola One присутствует под номером модели XT1941-2. Ее спецификации включают в себя 5,88-дюймовый дисплей разрешением 1520x720 точек (19:9, с вырезом сверху), чипсет Snapdragon 625, 3/4/6 Гб ОЗУ и 32/64/128 Гб встроенной памяти. Ожидается, что обе камеры Motorola One будут сдвоенными, при этом основной сенсор тыловой камеры будет 13 Мп, а фронтальной – 8 Мп. Емкость аккумулятора Motorola One составит 3000 мАч, а габариты устройства - 149,9x72,2x7,9 мм при весе 162 г. В программной части ожидается использование платформы Android One, таким образом, обновлением этого устройства будет заниматься Google.