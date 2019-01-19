RFID: Безбатарейные BT-датчики Wiliot - в шаге от готовности

19.01.2019, MForum.ru

Проблема едва ли не всех современных датчиков - необходимость питания от батареи, которую требуется вовремя заменять, либо подвод к ним электропитания извне. Можно ли сделать по-другому?

В Wiliot уже не первый год занимаются очень интересной и перспективной темой - созданием датчиков, которые способны собирать энергию из окружающей городской среды (в дело идет энергия, излучаемая в пространство как сигналы Wi-Fi, Bluetooth и сетей сотовой связи и т.п.) и использовать эту энергию на процесс измерения параметров окружающей среды, например, веса или температуры, а также на ее передачу на любое устройство с поддержкой Bluetooth.

Разумеется речь идет не о каких-то уникальных устройствах, а о приборах для массового рынка, которые можно было бы производить миллиардами или даже триллионами штук. Это позволит обеспечить “облачную” связь с вещами, которые все еще не являются частью Интернета вещей, например, с упаковкой или одеждой.

В основе подхода - наработки из мира RFID, которые в Wiliot стараются адаптировать к миру Bluetooth с тем, чтобы упростить и удешевить взаимодействие с ними. Сделать такую систему в форм-факторе печатной платы вполне возможно. Вот только нужно другое - сжать всю систему до чипа, приклеенного к небольшой антенне. За 2018 году инженеры Wiliot разработали 5 прототипов чипов микроконтроллера ARM Cortex-M, способных работать на микроваттах мощности. Уже первые чипы были способны “дышать” и “думать”, нерешенным оставался вопрос с возможностью “разговора” - коммуникации с таким устройством и органами “чувств” - сенсорами.

В Wilot подключили к чипу сенсоры веса (давления) и температуры, научили его собирать данные и передавать их по Bluetooth. Теперь, если наклеить небольшую гибкую метку размером с почтовую марку на упаковку товара, можно отследить, например, что товар забрали с полки. Возможно, в 2019 году мы увидим первые коммерческие продукты на базе технологии Wiliot.

Источник информации: wiliot.com; фото - wiliot.com

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теги: RFID Bluetooth

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