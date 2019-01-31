Слухи: TENAA раскрыла подробные спецификации ZTE Blade V10

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Слухи: TENAA раскрыла подробные спецификации ZTE Blade V10

31.01.2019, MForum.ru

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Анонс смартфонов Blade V9 и Blade V9 Vita состоялся на Mobile World Congress (MWC) 2018. Волне вероятно, что Blade V10 будет официально представлен на MWC 2019. И, если верить слухам, речь идет о модели ZTE V1000, которая появилась в архиве TENAA.

Слухи: TENAA раскрыла подробные спецификации ZTE Blade V10

Изображения из базы TENAA показывают смартфон со стеклянной задней панелью и дисплеем с каплевидным вырезом. Самого выреза на фото не видно, но можно предположить его наличие по расположению 8 Мп фронтальной камеры. Тыловая камера сдвоенная (16+5 Мп), с вертикальным расположением сенсоров. Габаритные размеры ZTE Blade V10 составляют 158х75,8х7,5 мм, при весе 154 грамма. Диагональ экрана 6,3-дюйма, разрешением 2280х1080 точек. Также в активе новинки ожидаются 8-ядерный процессор, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD и аккумулятор емкостью 3100 мАч. ОС — Android 9 Pie. Данные о возможной цене аппарата пока отсутствуют.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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