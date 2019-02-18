Анонсы: LG официально подтвердила G8 ThinQ и V50 ThinQ 5G

18.02.2019, MForum.ru

Компания LG раскрыла некоторые подробности о будущих флагманских устройствах. Новинки увидят свет как LG G8 ThinQ и V50 ThinQ 5G и будут представлены одновременно.

Что интересно, поддержка 5G-сетей намечена только для смартфонов V-серии. Напомню, LG был одним из первых производителей, принявших решение о работе с 5G. И было бы нелогично, если бы он дождался второй половины года, чтобы выпустить свой первый смартфон с 5G. С другой стороны, новинка могла бы пойти в серию как «LG G8 ThinQ 5G», как у Samsung. Но для оправдания разницы в ценах потребовалось бы нечто большее.

Это заявление LG опровергает слухи об отказе от G-серии в пользу V-серии. Скорее речь идет о неком структурировании модельного ряда. V-серия будет позиционироваться как премиальные устройства, G-серия — аппараты высшего класса, Q-серия — середнячки, а K-серия призвана занять место в сегменте недорогих устройств. При этом производитель объявил о планах представить на MWC 2019 новинки разных серий, а не только топовые аппараты. Также было заявлено от отказе от гонки за лучшими характеристиками. Вместо этого LG будет концентрироваться на «повышении потребительской ценности» посредством более сильной индивидуальности и дифференциации продукции.