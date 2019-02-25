MWC 2019: Представлены Sony Xperia 10, Xperia 10 Plus и Xperia L3

MForum.ru
25.02.2019,
Компания Sony обновила принцип наименования своих моделей, сделав его более простым и понятным. В частности, середняки обновленной линейки называются Sony Xperia 10 и Xperia 10 Plus.
Sony Xperia 10 Plus представляет собой упрощенную версию флагмана. Аппарат оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 21:9, хотя и более простым IPS LCD разрешением 1080x2520 пикселей. Основа аппаратной платформы Snapdragon 636 дополненный 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти (+microSD до 512 Гб) и аккумулятором емкостью 3000 мАч. Тыловая камера сдвоенная, с 12 Мп основным сенсором размером 1/2,8 дюйма и 8 Мп вспомогательным сенсором обеспечивающим 2х цифровой зум. Запись видео ведется в разрешении 4К (16:9, 21:9, с электронной стабилизацией SteadyShot). Разрешение фронтальной камеры идентично Xperia 1 — 8 Мп.
Более компактный Sony Xperia 10 оснащен 6,0-дюймовым дисплеем, также с соотношением сторон 21:9 и тем же разрешением 1080p +. Ширина смартфона Sony Xperia 10 составляет всего 68 мм. «Железо» Sony Xperia 10 включает в себя чипсет Snapdragon 630, 3 Гб ОЗУ, 64 Гб расширяемой встроенной памяти и аккумулятор емкостью 2870 мАч. Поддержки быстрой зарядки нет, как и в Xperia 10 Plus. Тыловая камера Xperia 10 представлена связкой 13 и 5 Мп сенсоров (также с записью 4К-видео), фронтальная — 8 Мп.
Sony Xperia L3 можно рассматривать как предложение более низкого ценового сегмента. Его 5,7-дюймовый экран имеет стандартное соотношение сторон 18:9 и разрешение HD+. Скромнее и камера — 13 + 2 Мп, без поддержки 4К-видео. Разрешение фронтальной камеры аналогично другим новинкам Sony – 8 Мп. Sony Xperia L3 построен на базе чипсета MediaTek Helio P22 дополненном 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти. Для расширения встроенной памяти можно использовать карты microSD. Из коробки Sony Xperia L3 будет работать под управлением Android 8.0 Oreo, тогда как покупатели Xperia 10 и Xperia 10 Plus получат Android 9.0 Pie. Даты релиза и цены производитель обещал озвучить позже.
© Антон Печеровый,
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