Телеком: MWC2019: Samsung представил быструю флэш-память eUFC 3.0

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Телеком: MWC2019: Samsung представил быструю флэш-память eUFC 3.0

27.02.2019, MForum.ru

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Samsung представил быструю встраиваемую флэш-память для смартфонов (embedded Universal Flash Storage - eUFS).
Пока что 512 ГБ, в 2020 году обещает 1 ГБ. eUFS 3.0 вдвое быстрее, чем распространенная сейчас eUFS 2.1, обеспечивая 2.1 МБ/c при последовательном считывании и втрое быстрее, чем SATA SSD (как в распространенных microSD). Зачем это нужно? Чтобы, например, перегнать со смартфона кинцо объемом 3.7 ГБ (FHD) на SSD ПК за 3 секунды. Скорость записи на eUFS 3.0 тоже больше, составляя 410 МБ/c. С февраля начали выпускать сборки 128 ГБ и 512 ГБ, во второй половине года обещают чипы на 256 ГБ и 1 ТБ. В составе сборки 8 чипов по 512 ГБ V-NAND и контроллер, поддерживающий в том числе считывание в произвольном порядке. Источник: zdnet.com

А ведь совсем недавно казалось, что 1 ТБ eUFC 2.1, выпуск которой начался с января и которая стоит в Samsung Galaxy S10 это очень круто. 

 

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теги: телеком полупроводники микроэлектроника Samsung Electronics флэш-память eUFS 3.0 

© Алексей Бойко, MForum.ru

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