Анонсы: Sony Xperia 10 / 10 Plus доступны в России для предзаказа

11.03.2019, MForum.ru

Начался прием предварительных заказов на смартфоны Sony Xperia 10 и 10 Plus. Напомню, анонс новинок состоялся на MWC 2019, а их главной фишкой стали экраны с соотношением сторон 21:9.

Sony Xperia 10 Plus оснащен 6,5-дюймовым IPS LCD дисплеем разрешением 1080x2520 пикселей, чипсетом Snapdragon 636, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 512 Гб, сдвоенной тыловой камерой (12+8 Мп), 8 Мп фронтальной камерой и аккумулятором емкостью 3000 мАч. Купить Sony Xperia 10 Plus в России можно будет за 29 990 рублей в черном, золотом, серебристом и темно-синем цветах.

Более компактный Sony Xperia 10 оснащен 6,0-дюймовым дисплеем, также с соотношением сторон 21:9 и тем же разрешением 1080p +. «Железо» Sony Xperia 10 включает в себя чипсет Snapdragon 630, 3 Гб ОЗУ, 64 Гб расширяемой встроенной памяти и аккумулятор емкостью 2870 мАч. Поддержки быстрой зарядки нет, как и в Xperia 10 Plus. Тыловая камера Xperia 10 представлена связкой 13 и 5 Мп сенсоров (также с записью 4К-видео), фронтальная — 8 Мп. Купить аппарат можно будет за 24 990 рублей в розовом, серебристом, темно-синем и черном цветах.