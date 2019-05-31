Анонсы: Начались продажи Sony Xperia 1 в Европе

MForum.ru
31.05.2019,
Компания Sony начала предлагать европейским потребителям смартфон Xperia 1, который был представлен на MWC 2019. Напомню, Sony Xperia 1 стал первым в мире смартфоном с 4K OLED-дисплеем CinemaWide (соотношение сторон 21:9), а также первым смартфоном Sony с тройной камерой.
Диагональ экрана 6,5 дюйма, разрешение 3840x1644 пикселей, за качество изображения отвечает HDR (BT.2020) и технологии, встречающиеся в премиальных телевизорах Bravia. Кроме того, впервые для смартфонов Sony появилась поддержка звука Dolby Atmos.
Тыловая камера Sony Xperia 1 сочетает три 12 Мп модуля. Основной сенсор оснащен матрицей размером 1/2,6 дюйма и объективом со светосилой f/1.6, стабилизацией изображения (OIS + EIS) и автофокусировкой Dual Pixel. Два других модуля добавляют теле-(2х, 52 мм) и сверхширокий (16 мм) объективы. Кроме того, новинка получила ряд программных функций на базе технологий профессиональных фото- видео- устройств Sony.
Прочие спецификации новинки включают в себя Snapdragon 855, 6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти (+microSD до 512 Гб) и аккумулятор емкостью 3330 мАч с поддержкой режима Smart Stamina. Европейская цена новинки составила €949. Данные о российском релизе пока не раскрываются. Возможно, Sony Xperia 1 в нашей стране будет оценен в 69 990 рублей.
© Антон Печеровый,
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