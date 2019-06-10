Телеком: МегаФон проинвестирует в проекты, выбранные с помощью Fort Ross Ventures

10.06.2019, MForum.ru

МегаФон и сбербанковская дочка, управляющая компания Fort Ross Ventures, подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве в области инноваций, обмена техологиями и совместного поиска объектов для инвестиций.

О каких-то конкретных проектах пресс-релиз умалчивает, но общее направление понятно. МегаФон готов вкладываться в перспективные проекты в России и за рубежом, а у Fort Ross Ventures есть экспертиза в подборе таких проектов и плотной работе с ними. Процитирую заявления участников при подписании соглашения.

«Мы последовательно выстраиваем деловые взаимоотношения с ведущими компаниями страны, помогая стартапам, которых мы поддерживаем, найти надежных партнеров и инвесторов. МегаФон открыт к инновациям: компания разделяет наши ценности и наше стремление развивать технологическое предпринимательство в России и за рубежом, поэтому мы рассчитываем на значимые долгосрочные результаты нашего стратегического партнерства», говорит Виктор Орловский, управляющий партнер Fort Ross Ventures.

«МегаФон, ведущий оператор цифровых возможностей, рассматривает для себя поиск интересных проектов и работу с собственной «песочницей инноваций» как один из приоритетов. Инновационные проекты, технологии и идеи позволяют увеличивать стоимость компании и создавать новые прорывные digital-проекты. Меньше чем за год работы нашей «технологической песочницы» мы достигли значительных результатов, отобрав из более чем 800 заинтересовавших нас проектов около 30, с которыми ведем работу. Партнерство с управляющей компанией Fort Ross – логичный шаг в развитии данного направления и достижения синергии в партнерстве с компанией, имеющей многолетнюю экспертизу в области венчурных инвестиций. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество, которое позволит развивать инновации в МегаФоне и масштабировать технологии международного уровня на российском рынке», - замечает директор по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александр Соболев.

Очередное подтверждение тому, что телеком-операторы стараются сейчас диверсифицировать свой бизнес, а также отслеживают все перспективные технологические направления с тем, чтобы расширить потенциальную базу доходов за пределы доходов, получаемых от абонентов связи.

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теги: телеком МегаФон диверсификация инвестиции