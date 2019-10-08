Анонсы: Официально представлен Sony Xperia 8

08.10.2019, MForum.ru

Компания Sony официально анонсировала смартфон Xperia 8. Изначально новинка будет доступна только на домашнем рынке.

В активе Sony Xperia 8 присутствуют 6-дюймовый Triluminous-дисплей разрешением 2520х1080 точек (21:9), чипсет Qualcomm Snapdragon 630, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти (+microSD до 512 Гб), сдвоенная тыловая камера (12 Мп f/1,8 + 8 Мп, с двукратным зумом), 8 Мп фронтальная камера, а также аккумулятор емкостью 2760 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Также можно отметить наличие Hi-Res Audio Wireless и защиту от влаги по классу IP65/68. Цена Sony Xperia 8 составит порядка $500.