Анонсы: Официально представлен Sony Xperia 8

MForum.ru
08.10.2019,
Компания Sony официально анонсировала смартфон Xperia 8. Изначально новинка будет доступна только на домашнем рынке.
В активе Sony Xperia 8 присутствуют 6-дюймовый Triluminous-дисплей разрешением 2520х1080 точек (21:9), чипсет Qualcomm Snapdragon 630, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти (+microSD до 512 Гб), сдвоенная тыловая камера (12 Мп f/1,8 + 8 Мп, с двукратным зумом), 8 Мп фронтальная камера, а также аккумулятор емкостью 2760 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Также можно отметить наличие Hi-Res Audio Wireless и защиту от влаги по классу IP65/68. Цена Sony Xperia 8 составит порядка $500.
© Антон Печеровый,
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