Анонсы: В России начались продажи Sony Xperia 5

MForum.ru
08.11.2019,
В нашей стране начались продажи смартфона Sony Xperia 5. Напомню, эта новинка была представлена на IFA 2019 и позиционируется как часть флагманской линейки, объединяющая технологии в эргономичном, стильном и компактном корпусе.
Ключевые спецификации Sony Xperia 5 включают в себя 6,1-дюймовый дисплей разрешением FulHD с соотношением сторон 21:9, чипсет Snapdragon 855, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения, 8 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 3140 мАч с поддержкой быстрой и беспроводной зарядки. Тыловая камера строенная, в конфигурации с тремя сенсорами разрешением 12 Мп и процессором обработки изображений Bionz X. Также отметим NFC и защиту от влаги по классу IP65/IP68. ОС – Android 9.0 Pie c набором фирменных приложений. Выпускаться Xperia 5 будет в черном, белом, синем и красном цветах. Российская цена Sony Xperia 5 составит 59 990 рублей.
© Антон Печеровый,
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