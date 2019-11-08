Анонсы: Представлены Blade A7 Prime и Blade 10 Prime

MForum.ru

Анонсы: Представлены Blade A7 Prime и Blade 10 Prime

08.11.2019, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания ZTE официально представила смартфоны Blade A7 Prime и Blade 10 Prime. Новинки нацелены в начальный ценовой сегмент и радуют приятным соотношением цены и возможностей.

Анонсы: Представлены Blade A7 Prime и Blade 10 Prime

Blade A7 Prime оснащен 6,09-дюймовым дисплеем разрешением HD+ и соотношением сторон 19,5:9 с U-образным вырезом для 5 Мп фронтальной камеры. Разрешение тыловой камеры составляет 16 Мп при апертуре f/2,0. Также на задней панели из текстурированного матового пластика находится дактилоскопический сенсор. Из интересных особенностей оформления отметим кнопку включения питания красного цвета. Внутри ZTE Blade A7 Prime разместились чипсет Mediatek Helio A22, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD и аккумулятор емкостью 3200 мАч. Для подключения зарядного устройства используется разъем USB Type C. ОС – Android 9 Pie, цена новинки - $99.

Анонсы: Представлены Blade A7 Prime и Blade 10 Prime

ZTE Blade 10 Prime оснащен 6,3-дюймовым дисплеем разрешением FullHD, сдвоенной тыловой камерой (16 Мп f/2,0 + 5 Мп f/2,2), более производительной аппаратной платформой Helio P60 и 64 Гб встроенной памяти. Объем ОЗУ и емкость аккумулятора аналогичны Blade A7 Prime – 3 Гб и 3200 мАч. Цена Blade 10 Prime - $179.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

31.12. [Новости компаний]  Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru

23.05. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A5 2019 оценен в 6490 рублей / MForum.ru

11.05. [Новости компаний] Телеком: Ericsson поможет Siminn запустить сеть 5G в Исландии. И поддержку IoT / MForum.ru

27.02. [Новинки] MWC 2019: ZTE Blade V10 оснастили 32 Мп камерой Smart Selfie / MForum.ru

08.02. [Новинки]  Слухи: Alcatel 1s и ZTE Blade A5 2019 станут первыми смартфонами на базе Spreadtrum SC9863A / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 13:38 ABloud Тема: Опора антенная. Сотовая башня. Сотовая вышка. Cellular tower (04.06.2013)
По данным газеты Известия, МегаФон ведет переговоры с несколькими компаниями о продаже более 16,5 тысяч вышек, принадлежащих дочерней компании Первая Башенная Компания (ПБК). По данным неназванного ...
Вчера 01:06 ABloud Тема: Объемы рынка RFID. Оценки и прогнозы (09.06.2018)
Аналитики IDTechEx представили оценку объемов рынка RAIN RFID на конец 2019 года и прогноз на 2024 год. Если на конец 2019 года объем рынка оценивается в $953 млн, то прогноз на 2024 год - $1,974 ...
06.11.2019 23:39 ABloud Тема: Производство и RFID (09.07.2018)
Компания MPI представила решение на базе RFID Решение предназначено для комплексного аналитического сопровождения всех производственных и операционных процессов в режиме реального времени. Датчики и ...
06.11.2019 23:25 ABloud Тема: Оценки и прогнозы рынка микроэлектроники. Тренды (21.02.2018)
Sony и Samsung бьются за рынок CMOS-датчиков изображения Компания Sony на сегодня контролирует более 50% рассматриваемого рынка. Аналитики Counterpoint Research утверждают, что в 1H2019 на долю Sony ...
06.11.2019 23:23 ABloud Тема: Зарубежные участники рынка микроэлектроники (23.09.2019)
Sony и Samsung бьются за рынок CMOS-датчиков изображения Компания Sony на сегодня контролирует более 50% рассматриваемого рынка. Аналитики Counterpoint Research утверждают, что в 1H2019 на долю Sony ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

08.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Blade A7 Prime и Blade 10 Prime / MForum.ru

08.11. [Новинки] Анонсы: Huawei Y9s с чипсетом Kirin 710 появился на сайте производителя / MForum.ru

08.11. [Новинки] Анонсы: Наушники Honor Sport Pro появились в России / MForum.ru

08.11. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Sony Xperia 5 / MForum.ru

06.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Watch представлены официально / MForum.ru

05.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi CC9 Pro получил пентакамеру 108 Мп / MForum.ru

03.11. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone II появился в России / MForum.ru

03.11. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Meizu 16Xs, Note 9 и M10 / MForum.ru

03.11. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Smartisan Jianguo Pro 3 / MForum.ru

31.10. [Новинки] Слухи: Появились изображения Motorola Razr нового поколения / MForum.ru

31.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Lenovo Tab M10 (2nd gen) / MForum.ru

31.10. [Новинки] Слухи: Redmi Note 8T получит поддержку NFC / MForum.ru

31.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Xiaomi CC9 Pro / MForum.ru

29.10. [Новинки] Анонсы: INOI 117B – телефон с док-станцией для пожилых людей / MForum.ru

29.10. [Новинки] Слухи: Xiaomi СС9 Pro получит пента-камеру со 108 Мп сенсором / MForum.ru

28.10. [Новинки] Анонсы: Vivo IQOO Neo 855 Edition представлен официально / MForum.ru

27.10. [Новинки] Слухи: Huawei Nova 6 5G появился на рендере / MForum.ru

25.10. [Новинки] Анонсы: Honor 9X появится в России / MForum.ru

24.10. [Новинки] Анонсы: OnePlus 7 Pro доступен в России / MForum.ru

24.10. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Xiaomi Mi 9 Lite. Mi Band 4 в подарок / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: