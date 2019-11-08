Анонсы: Представлены Blade A7 Prime и Blade 10 Prime

MForum.ru
08.11.2019,
Компания ZTE официально представила смартфоны Blade A7 Prime и Blade 10 Prime. Новинки нацелены в начальный ценовой сегмент и радуют приятным соотношением цены и возможностей.
Blade A7 Prime оснащен 6,09-дюймовым дисплеем разрешением HD+ и соотношением сторон 19,5:9 с U-образным вырезом для 5 Мп фронтальной камеры. Разрешение тыловой камеры составляет 16 Мп при апертуре f/2,0. Также на задней панели из текстурированного матового пластика находится дактилоскопический сенсор. Из интересных особенностей оформления отметим кнопку включения питания красного цвета. Внутри ZTE Blade A7 Prime разместились чипсет Mediatek Helio A22, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD и аккумулятор емкостью 3200 мАч. Для подключения зарядного устройства используется разъем USB Type C. ОС – Android 9 Pie, цена новинки - $99.
ZTE Blade 10 Prime оснащен 6,3-дюймовым дисплеем разрешением FullHD, сдвоенной тыловой камерой (16 Мп f/2,0 + 5 Мп f/2,2), более производительной аппаратной платформой Helio P60 и 64 Гб встроенной памяти. Объем ОЗУ и емкость аккумулятора аналогичны Blade A7 Prime – 3 Гб и 3200 мАч. Цена Blade 10 Prime - $179.
© Антон Печеровый,
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