Слухи: Sony представит XPERIA 1 II и XPERIA 10 II

MForum.ru
23.02.2020,
Инсайдер Макс Вайнбах (Max Weinbach) раскрыл подробности о новинках, которые компания Sony представит уже завтра. Речь идет о наследниках смартфонов XPERIA 1 и XPERIA 10, которые получат приставку II к названию модели.
Ожидается, что флагманский Sony XPERIA 1 II будет оснащен 6,5-дюймовыдм 4К-дисплеем с соотношением сторон 21:9, чипсетом Snapdragon 865 (с поддержкой 5G), 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти, тыловой камерой с тремя 12 Мп сенсорами и дополнительным ToF-сенсором, 8 Мп фронтальной камерой, а также аккумулятор емкостью 4000 мАч. Не забыта и привычная для японских смартфонов защита от влаги по классу IP68.
Спецификации Sony XPERIA 10 II скромнее. В активе новинки ожидаются 6-дюймовый OLED-дисплей разрешением FullHD+ с соотношением сторон 21:9, чипсет Snapdragon 665 (4G-сети), 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, строенная тыловая (12+8+8 Мп), 8 Мп фронтальная камера, а также АКБ емкостью 3600 мАч. Официальный анонс Sony XPERIA 1 II и XPERIA 10 II состоится завтра в 10:30 по московскому времени.
© Антон Печеровый,
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