Анонсы: Sony XPERIA 1 II представлен официально

24.02.2020, MForum.ru

Как и ожидалось, компания Sony представила новинки линейки XPERIA. Новым флагманом стал смартфон Sony XPERIA 1 II, «сердцем» которого является чипсет Snapdragon 865 с модемом Snapdragon X55. Таким образом, смартфон с поддержкой 5G теперь есть в портфолио Sony.

Следующая «фишка» новинки 6,5-дюймовый OLED-дисплей разрешением 4К (3840х1644 точки) с соотношением сторон 21:9 и поддержкой всех фирменных технологий производителя. Тыловая камера Sony XPERIA 1 II с автофокусом скоростью 20 fps представлена тремя сенсорами разрешением 12 Мп (основной с аппретурой объектива f/1,7, телефото и широкольный с углом захвата 124 градуса) и ToF-сенсором. Фронтальная камера Sony XPERIA 1 II – сенсор разрешением 8 Мп Exmor RS.

В активе Sony XPERIA 1 II присутствуют 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти UFS, слот microSD для карт объемом до 1 Тб, Bluetooth 5.1 LE, NFC, размещенный на боковом торце дактилоскопический сенсор и аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0 и беспроводной Oi. От пыли и влаги новинка защищена по стандарту IP65/68. Отдельно отметим сохранившийся 3,5 мм аудиоразъем для наушников. Выпускаться Sony XPERIA 1 II будет в черном и лиловом цветах, цена пока не объявлена.