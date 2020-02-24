Анонсы: Sony XPERIA 10 II представлен официально

24.02.2020, MForum.ru

Параллельно с флагманской моделью обновление получил смартфон Sony XPERIA 10. По концепции Sony XPERIA 10 II многое сохранил от предшественника, включая 6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 21:9 при разрешении 2520 х 1080 точек, но получил актуальные «фишки» в лице строенной камеры и поддержки NFC.

Внутри Sony XPERIA 10 II нашлось место для чипсета Snapdragon 665, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, 8 Мп фронтальной камере и аккумулятору емкостью 3600 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

. Конфигурация тыловой камеры включает в себя 12 Мп основной сенсор, 8 Мп сенсор с телефото- объективом и 8 Мп сенсор широкоугольной оптикой 120 градусов. При этом поддерживается запись 4К-видео со скоростью 30 fps, видео 1080p@60fps и HD-видео с частотой 240 кадров в секунду. Выпускаться Sony XPERIA 10 II будет в черном, белом и зеленом цветах. Цена и данные о рынках, где появится эта новинка, пока не раскрываются.