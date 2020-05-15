Частоты: Для гражданских операторов России и их абонентов частот в диапазоне 3.4-3.99 МГц нет!

MForum.ru
15.05.2020,
Очередную оплеуху получили российские операторы и регулятор - Минцифраз РФ, попытавшиеся на Совете безопасности РФ объяснить что в Европе да и за ее пределами, сети 5G строятся в диапазоне 3.4-3.8 ГГц и что для развития 5G в России нужны именно эти, а не какие-то иные частоты. Ответ был повторным и однозначным - частоты 3.4 ГГц в России заняты, и для гражданских сетей 5G этот диапазон останется недоступным, - об этом вчера сообщал Telegram-канал "Нецифровая экономика", а сегодня Ведомости.
Строить 5G все же нужно, хотя бы даже из политических соображений. А то как же так: в США 5G есть, в Китае есть, даже в Африке строят, а в великой России 5G не будет? А потому в Совбезе опять упомянули об "утешительном" диапазоне 4.8-4.99 ГГц. Можем выдать частоты там, стройте, на здоровье, наш особый, суверенный 5G.
Ничего, что уже даже люди, достаточно далекие от телекома, успели выучить что частоты в данном диапазоне, согласно международным договоренностям, используют "зеленые человечки" сопредельных стран. А это значит, что строить российские сети 5G нужно будет так, чтобы излучение от российских сетей не попадало к соседям. Может статься, что соблюдение международных обязательств приведет к тому, что использование частот 4.8-4.99 ГГц окажется невозможным или затрудненным в С.-Петербурге и Калининграде, например. И еще в ряде городов.
К тому же и экосистема устройств 5G под этот диапазон еще, мягко скажем, не созрела - выбор терминалов весьма ограничен, и еще несколько лет так будет. Впрочем, лиц, принимающих в России решения эти мелочи, похоже, не волнуют.
Что же, хороший урок для всех, кто не понимает, чьи интересы в приоритете в России. И пока все будет оставаться так, а не по-другому, мы будем жить так, как живем. Или еще хуже.
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теги: регулирование частоты 5G проблемы "золотой диапазон"
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