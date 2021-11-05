5G: Продажа частот для 5G в Бразилии дала государству $1 млрд в первый же день торгов

MForum.ru

5G: Продажа частот для 5G в Бразилии дала государству $1 млрд в первый же день торгов

05.11.2021, MForum.ru

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В Бразилии долго готовились к проведению частотного аукциона. Но, наконец, запрягли и поехали. И уже в первый день торгов участники аукциона продемонстрировали готовность заплатить за частоты 5G более $1 млрд. Активнее всех на аукционе местные подразделения Telefonica, Telecom Italia и Amerrica Movil.

Предусмотрены обременения, как "социального плана", так и по срокам запуска сетей для операторов, выигравшим лицензии. В частности, от них требуется обеспечение подключенности для школ в стране. От покупателей также потребуют инвестиций в подключенность на базе 4G/LTE всех населенных пунктов с населением более 600 человек и обеспечение интернет-подключений вдоль 48 тыс. км автомобильных дорог.

 

Photo by Denys Barabanov on Unsplash

 

На самом большом в истории страны частотном аукционе продаются частоты в самых интересных для операторов диапазонах: 700 МГц, 2.3 ГГц, 3.5 ГГц и 26 ГГц.

Интересно, что частоты делят не только три крупнейших оператора Бразилии. Нашлось место на рынке и частоты и для других участников рынка - на аукционе первого дня частоты приобрели 9 компаний из 15 допущенных к торгам. На все блоки частот цены выросли относительно установленных стартовых значений. Если частоты в диапазоне 3.5 ГГц разобрали действующие на рынке операторы Claro, Vivo и TIM, то на диапазон 700 МГц нашелся другой претендент - Winity. Эта компания станет четвертым оператором с сетью национального масштаба на рынке Бразилии.

Частотный аукцион 5G в Бразилии несколько раз откладывался в связи с дебатами на тему - можно ли допускать на рынок 5G сетей оборудование Huawei. На сегодня его использование запрещено только для правительственных частных сетей.

Как соотносится средства, заплаченные за частоты и общие затраты на 5G, которые потребуются от операторов, чтобы выполнить требования регулятора? Примерно 1 к 10 по оценкам Anatel. По-видимому, участники рынка Бразилии готовы к таким инвестициям. Ожидается, что появление 5G в Бразилии обеспечит рост экономики страны на $30 млрд в ближайшие 20 лет.

Требования к росту покрытия выглядят так: до 31 июля 2022 года должны появиться сети 5G во всех столицах регионов Бразилии, затем к июлю 2025 года должно появиться покрытие во всех городах с населением более 500 тысяч человек, к июлю 2026 года - в городах с населением более 200 тысяч человек, к июлю 2027 года - в городах с населением более 100 тыс. человек, и, наконец к июлю 2028 года - в городах с населением более 30 тыс. человек. Звучит как продуманный план?

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теги: телеком пятое поколение Бразилия частотные аукционы

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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