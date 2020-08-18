Фиксированный доступ: Билайн ускоряет домашний интернет в России

18.08.2020, MForum.ru

Билайн обещает в 2020-2021 году инвестировать в модернизацию сетей ШПД 2.3 млрд рублей. Как ожидается, это позволит компании нарастить абонентскую базу пользователей фиксированным доступом и конвергентными услугами, а также обеспечит поддержку стабильности услуги и пользовательского опыта.

Как видим, компания модернизирует и развивает не только сети мобильной связи, но и в ШПД активно инвестирует, 2.3 млрд руб - ощутимое вливание.

Эти действия компании абонентами замечены, быстро растет число конвергентных абонентов, пользующихся одновременно услугами фиксированной и мобильной связи Билайн, их уже более 1.4 млн по итогам 2q2020. Как показывает практика, это качественные, "долгоживущие" с компанией абоненты, формирующие стабильный поток доходов.

Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент по технике Билайн:

«За время самоизоляции в среднем абонент фиксированной сети увеличил потребление трафика на 20%, при этом в мобильной сети трафик вырос на 10,2% в сравнении с началом текущего года. У клиентов Домашнего интернета появились новые сервисы, ставшие неотъемлемой частью рабочего процесса или обучения, изменился и контент – он стал тяжелее и качественнее. Поэтому в дополнение к уже предпринятым в период карантина мерам по расширению сети мы проводим масштабную модернизацию всех уровней сети ШПД».

Пресс-релиз компании

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