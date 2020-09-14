Кадры: Дмитрий Машин - новый глава Московского региона Билайн

14.09.2020, MForum.ru

В Билайн продолжается формирование новой команды. Региональным директором ВымпелКом в Московском регионе назначен Дмитрий Машин. Это тот случай, увы, не часто встречающийся на современном телеком-рынке, когда человек поднимается на социальном лифте внутри компании, а не путем бесконечного перепрыгивания между компаниями. Впрочем, Дмитрий также имеет опыт нескольких лет работы в Таттелекоме. В общем, это человек из телекома, а не из FMCG, банка или другой сферы, не имеющей соответствующей специфики.

Дмитрий Машин, фото пресс-службы Билайн

На этой позиции Дмитрий Машин заменил Алексея Левченко, исполнительного вице-президента, регионального директора Московского региона, который, как это принято говорить, принял решение продолжить карьеру за пределами компании "ВымпелКом".

У Дмитрия Машина непростая задача продолжать самую большую в истории компании программы обновления и развития сети в Московском регионе, реализуемую на базе решений Huawei.

Био:

Дмитрий окончил Казанский государственный технический университет имени А.Н. Туполева.

Свою карьеру Дмитрий начал в 2005 году в компании ОАО «Интелсет» в роли руководителя продаж. В 2007 году возглавил коммерческую дирекцию ЗАО «Татинтелеком» (позднее компания вошла в состав ПАО «ВымпелКом»).

С 2009 по 2013 год занимал позицию первого заместителя директора Казанского филиала ПАО «Таттелеком», где под руководством Дмитрия была создана сеть ШПД в столице республики.

В 2013 году Дмитрий вернулся в Билайн на позицию директора по корпоративному бизнесу в Сибирском регионе, где в его задачи входило развитие всех направлений Билайн «Бизнес» – от мобильной и фиксированной связи до конвергентных сервисов и M2M-решений. Через два года был приглашен в Штаб-квартиру Билайн на должность директора по работе с крупными клиентами В2В Россия.

В 2016 году был назначен на должность директора по развитию корпоративного бизнеса в Московском регионе. Благодаря эффективному руководству Дмитрия, Билайн «Бизнес» занимает лидирующие позиции в Москве и демонстрирует стабильный рост по ключевым направлениям.

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пресс-релиз

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теги: телеком кадры Дмитрий Машин Московский регион назначения Билайн ВымпелКом